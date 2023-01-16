Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Украинская власть мечтает сформировать танковую бригаду, состоящую из танков Leopard-2
По задумке киевских чиновников, каждая страна, владелица ОБТ Leopard-2, должна будет делиться
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

   Дурак думкой богатеет. Такой вот "трек" текущей новости. Если вы стоите, то сядьте, если сидите, то лягте. Иначе вы будете сильно смеяться и можете потерять равновесие. С соответствующими ушибами мягких тканей тела. Иначе и не скажешь...

реклама

   Украинская власть хочет создать бригаду, не простую, а танковую, состав которой будет полностью укомплектован немецкими "Leopard-2". Данная мрия принадлежит перу Дмитрия Кулебы, руководителю МИД Украины. И надо признать, такие желания совсем небеспочвенные. Ряд европейских государств уже изъявил желание передать несколько своих немецких бронированных машин.

   К расщедрившимся европейцам относятся украинская соседка - Польша, финны, горячие испанцы плюс страны-анонимы. 

   Правда обещания обещаниями, а реальными делами может "похвастаться" только островная монархия - Великобритания. Отправившая официально несколько своих Challenger 2.


Испанский Leopard 2A4. Источник фото: regnum.ru


   Но воспрепятствовать поставкам могут, кто бы подумал (касательно Леопардов)... Немцы. Которые обладают правом вето. Машина то их. Следовательно, право разрешить реэкспорт - тоже в их компетенции. Но в конце января состоится встреча в немецком Рамштайне, где Германию все-таки смогут "уговорить", а то не отделается только лишь уничтоженными Северными потоками... 

   Всего, напомню, в Европе, имеется порядка 2 тыс Леопардов различных модификаций. И да, все эти танки согласно хотелкам Украины, должны очутиться в ней.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

    Смех смехом, но тот, кто выдал совет Кулебе сформировать танковую бригаду, состоящую лишь из Леопардов, понимает толк в танковом деле. Собрать самые современные танки в один ударный кулак - самая правильная вещь при наступлении.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#leopard-2
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый основной боевой танк Китая - копия русского Т-14 "Армата"
19
Майнинг становится прибыльным, а бычье ралли Биткоина может привести к подорожанию видеокарт
9
На первой открытой экзопланете обнаружена атмосфера
2
США оказались не в состоянии пополнить запас нефти, находящийся на самом низком уровне с 1984 года
2
Цены на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ вернулись к отметкам середины декабря
13
В магазине Регард за сутки раскупили почти всю оперативную память DDR5-7200, DDR5-7600 и DDR5-7800
31
В Украине рассказали, почему российские крылатые ракеты и Калибры никогда не закончатся
31
Количество переданных Украине терминалов Starlink от SpaceX перевалило за 30 тысяч
6
GeForce RTX 4080 получает новую версию графического процессора и может подешеветь
15
В Германии призвали восстановить «Северный поток»
7
AMD не смогла заменить неисправную RX 7900 XTX Игорю из Igors Lab
23
Под Херсоном "засветился" новейший танк Т-90М "Прорыв"
3
Спикер ВВС ВСУ: У России не закончатся ракеты
10
Radeon RX 7900 XTX закончились не начавшись, а AMD не может заменить 11% бракованных видеокарт
63
Новый драйвер Intel исправляет для видеокарт Arc ошибки в Fortnite на высоких настройках графики
1
Закон Мура важен с точки зрения снижения энергопотребления, как считает TSMC
+
Польская актриса фильмов для взрослых Bunny Marthy участвует в захвате движений для CD Projekt Red
17
Уровень отказа видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX достигает 11%
97
Dish Network и группа по защите окружающей среды подали иски, чтобы остановить SpaceX Starlink Gen 2
+
Сравнение производительности DirectStorage: AMD vs Intel vs Nvidia
19

Популярные статьи

8 лучших связок шестиядерных процессоров и материнских плат для игровых ПК в начале 2023 года
38
Core 2 Quad Q6600 16 лет спустя
66
Корабль XBOX тихо идет ко дну
32
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра в QuadHD (Январь)
21
ТОП-5 причин не покупать видеокарты от AMD
240
Фильмы ужасов на военную тематику: очень субъективный обзор
40
Самые ожидаемые игровые мониторы 2023 года: 540 Гц, OLED и ультраширокий экран
29
О параллельном импорте компьютерного железа
27
Могут ли в Украине появиться M1 Abrams – США перебрасывают тысячи танков в Польшу и Прибалтику
39
Ана Белен Монтес - герой Кубы и "самый опасный шпион" в истории США
6

Сейчас обсуждают

Расул Халилов
04:24
>Не 4 нанометра, а Intel 4 по факту это 7 нм 4нм, если соотносить названия с TSMC
Процессоры Intel 14-го поколения Meteor Lake 4 нм ожидаются в четвертом квартале 2023 года
DungeonMasterGT
04:23
Хз, на кваде (зионе) браузер вполне нормально работает (скорее долбится в объём памяти, sata 2 и hdd чем в проц), а там 6 ядер всё-таки, интересно сравнить такой феном vs fx-6xxx vs core i7 первого по...
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
PereHT
04:21
воровать не хорошо ! https://overclockers.ru/blog/Pitfalls/show/43508/idealnoe-rabochee-mesto-ili-kak-povysit-rabotosposobnost-i-snizit-utomlyaemost
ТОП-5 причин не покупать видеокарты от AMD
Юрий Соколов
04:13
ии еще не с нами
Исследователи создали потенциально опасный квантовый алгоритм взлома шифрования
Евгений Свистов
04:02
Сколько же автор вложил ненависти в этот пост, что даже читать противно.
Между Латвией и Литвой произошел взрыв на газопроводе - поставка газа оказалась нарушена
HertZ
04:01
«ни как» Дальше можно не читать.
Корабль XBOX тихо идет ко дну
Kutuz
03:52
Занятно!
Что такое рестомод автомобилей и зачем он нужен
Kutuz
03:39
Да, очень круто оформлено и интересно будет достаточно широкой аудитории. Даже технарям будет интересно - на схемах то ясное дело, что понятней принципы показаны, но интересно как в реале это всё реал...
О богатом внутреннем мире электронных компонентов
Kutuz
03:35
На фиг удалили, всё равно старые айподы уже достояние истории и техногиков-коллекционеров, а тема то забавная получилась
Приложение Retro Pod, имитирующее дизайн iPod Classic, исчезло из App Store после роста популярности
Kutuz
03:30
От души поржал, надо было видео закрепить в статью)) Космонавтов просто жизнь к таким испытаниям не готовила)) Это не студентов с работниками культуры дубинкой охаживать))
Приложение "Сбербанк онлайн" перестанет работать на смартфонах некоторых пользователей с 19 января
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем