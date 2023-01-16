По задумке киевских чиновников, каждая страна, владелица ОБТ Leopard-2, должна будет делиться

Дурак думкой богатеет. Такой вот "трек" текущей новости. Если вы стоите, то сядьте, если сидите, то лягте. Иначе вы будете сильно смеяться и можете потерять равновесие. С соответствующими ушибами мягких тканей тела. Иначе и не скажешь...

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Украинская власть хочет создать бригаду, не простую, а танковую, состав которой будет полностью укомплектован немецкими "Leopard-2". Данная мрия принадлежит перу Дмитрия Кулебы, руководителю МИД Украины. И надо признать, такие желания совсем небеспочвенные. Ряд европейских государств уже изъявил желание передать несколько своих немецких бронированных машин.

К расщедрившимся европейцам относятся украинская соседка - Польша, финны, горячие испанцы плюс страны-анонимы.

Правда обещания обещаниями, а реальными делами может "похвастаться" только островная монархия - Великобритания. Отправившая официально несколько своих Challenger 2.





Испанский Leopard 2A4. Источник фото: regnum.ru





Но воспрепятствовать поставкам могут, кто бы подумал (касательно Леопардов)... Немцы. Которые обладают правом вето. Машина то их. Следовательно, право разрешить реэкспорт - тоже в их компетенции. Но в конце января состоится встреча в немецком Рамштайне, где Германию все-таки смогут "уговорить", а то не отделается только лишь уничтоженными Северными потоками...

Всего, напомню, в Европе, имеется порядка 2 тыс Леопардов различных модификаций. И да, все эти танки согласно хотелкам Украины, должны очутиться в ней.

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Смех смехом, но тот, кто выдал совет Кулебе сформировать танковую бригаду, состоящую лишь из Леопардов, понимает толк в танковом деле. Собрать самые современные танки в один ударный кулак - самая правильная вещь при наступлении.