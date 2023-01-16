Тактический прием был применен во время экологических протестов

Обычно немецкой нации приписываются такие черты национального характера, как исполнительность и чуть ли не педантство, и отчасти это правда. А еще, немцы большие выдумщики и любители повеселиться. В это еще больше начинаешь верить, после видео с тех самых протестных мероприятий под Люцератом, где борцы за экологию во главе с Гретой Тунберг пытаются помешать деятельности по "откупориванию" угольных шахт на фоне масштабного энергокризиса. Так как после подрывов Северных потоков, голубое топливо стало слишком дорогим. И это не удивительно: так как газ поставляется в Европу в виде сжиженного с помощью плавучих СПГ-хранилищ made in USA. И даже союзникам капиталистическая Америка продает ресурсы втридорога. А как иначе, сумасшедший госдолг сам себя не ликвидирует.

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Источник фото: drive2.ru





Но не будем далеко "уплывать" от основной темы. Зная, что их (протестующих) все равно немецкая полиция скрутит и раздаст резиновыми "шпицрутенами" живительных, хитрые экоактивисты взяли да забрались в самые настоящие грязевые болота.

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Так что истории о том, якобы немцы не умеют развлекаться, это самая большая небылица. Даром что сейчас в Германии тепло и грязь не засохла.