Так цена газа в 3, а то и 4 раза дороже, чем цена голубого топлива непосредственно в самих США

Недавно "проскочила" новость, что согласно данным, полученным от Урсулы фон дер Ляйен, европейские газовые хранилища заполнены чуть больше чем на 90%, что автоматически означает готовность Старушки Европы к зимним холодам. Так или нет - покажет время, но Эммауэль Макрон не спокоен: президента Франции беспокоят двойные стандарты. И кто бы мог подумать, виновата в этом не Россия - а США. Которая по своим, ведомым лишь ей одной правилам, продает газ в 3-4 раза дороже чем у себя на внутреннем рынке, причем продает ближайшему союзнику - Европе.

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Вот такой нетривиальный ход господин Макрон и назвал двойными стандартами. Сказано это было не в частной беседе, а на большой пресс-конференции в столице объединенной Европы - Брюсселе.

Так же французскому месье хватило смелости заявить, что данная несправедливость должна быть устранена в ближайшее время, когда представитель Франции (в лице Макрона разумеется) посетит США в декабре. Второй лейтмотив всего этого - искренность в трансатлантической торговле.

Если честно, президент Франции как маленький ребенок, не понимающий простой истины: что бы где-то жили хорошо, значит где-то должны жить бедно. И эти "где-то" - Вся Европа, в частности франция, а "хорошо" - США.

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