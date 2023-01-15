В качестве "массовки" поддержать знаменитую девочку придет от 10000 до 20000 человек

В сложное время живём. Двуличное с двойными стандартами. Раньше было хорошим тоном "пройтись" по "плохому" углю и газу, заклеймив данные природные ископаемые и ресурсы нехорошим словом "грязные" и вредные. И постепенно с этим спорным утверждением согласились, покупая подспудно российский газок: когда у тебя "закрома" полны дешевым голубым топливом, можно и порассуждать и о зеленой энергетике и неминуемой кончине старых неэкологичных способов добычи энергии. Но...

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И когда же пришел энергокризис, оказывается, идея с "разморозкой" старых угольных шахт - не такая уж плохая. Чай ветряки не в каждом немецком городке есть, да и ветер, надо признаться, величина не постоянная.









Экологическая королева современности - Грета Тунберг. Источник фото: рбк.ру

Но кто-то когда-то выпустил джинна из бутылки, которого назад пока не получается загнать. И этот "джинн" женского пола - та самая Грета Тунберг, решившая напомнить о себе.

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Во главе колон со всей Германии дружная ватага в количестве до 20 000 человек направилась к деревушке Лютцерат с намерением воспретить добывать уголь. А стране уголь нужен. Вот так игры в экологию и "ноль углеродных выбросов" привели современное общество к дурдому.