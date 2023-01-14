Крокодил не ловится, не растет кокос, все не так идет у сегодняшней Германии. И даже министр обороны уволиться хочет, даром что Кристина Ламбрехт была два раза министром, так сказать, "по различным направлениям" - министром юстиции и министром семьи. Но вот третий заход за министерским портфелем может закончиться фиаско. Причем добровольным.
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Слухи об отставке "фройляйн" ходили давно, причины, кроются в том числе, в знаменитой новогодней речи, когда госпожа министр высказалась позитивно о российско-украинском кризисе. Еще бы, ведь благодаря СВО, опытный политик встретила много интересных, замечательных людей (чуть ли не прямая цитата). Немцы, по правде говоря, не вдохновились общительной дамой, пожелав ей отправиться на пенсию. И по слухам, которые успел собрать Bild, так и будет.
Танк KF51 Panther. Источник фото: topcor.ru
Но не надо лукавить, на самом деле, за свое пребывание, Ламбрехт сопровождал целый ворох скандалов и проблем, и та недавняя речь лишь послужила катализатором.
Министерство обороны Германии пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию. Хотя возможно истинная ситуация кроется в тех самых танках Леопард 2, которые Шольц (канцлер Германии) все никак не хочет передавать Германии.