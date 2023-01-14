Катализатором добровольной отставки могла послужить новогодняя речь министра

Крокодил не ловится, не растет кокос, все не так идет у сегодняшней Германии. И даже министр обороны уволиться хочет, даром что Кристина Ламбрехт была два раза министром, так сказать, "по различным направлениям" - министром юстиции и министром семьи. Но вот третий заход за министерским портфелем может закончиться фиаско. Причем добровольным.

реклама

Слухи об отставке "фройляйн" ходили давно, причины, кроются в том числе, в знаменитой новогодней речи, когда госпожа министр высказалась позитивно о российско-украинском кризисе. Еще бы, ведь благодаря СВО, опытный политик встретила много интересных, замечательных людей (чуть ли не прямая цитата). Немцы, по правде говоря, не вдохновились общительной дамой, пожелав ей отправиться на пенсию. И по слухам, которые успел собрать Bild, так и будет.





Танк KF51 Panther. Источник фото: topcor.ru





Но не надо лукавить, на самом деле, за свое пребывание, Ламбрехт сопровождал целый ворох скандалов и проблем, и та недавняя речь лишь послужила катализатором.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Министерство обороны Германии пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию. Хотя возможно истинная ситуация кроется в тех самых танках Леопард 2, которые Шольц (канцлер Германии) все никак не хочет передавать Германии.