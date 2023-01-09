Кто бы мог подумать, но кроме вечного оспаривания у России права "первооткрывателей" водки, Польша вполне себе может проектировать, а главное, создавать дроны-разведчики. Правда не такие масштабные, как китайское детище "Парящий дракон" или знаменитый американский Жнец, но для ближней разведки сойдет.
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Но разведка разведкой, перед "чарами" российских военнослужащих FlyEye устоять не смог и в целости и сохранности, приземлился в расположение своих "усыновителей". Об успешном перехвате польского разведывательного БПЛА сообщил известный военкор Семен Пегов в авторском телеграм-канале.
Момент запуска дрона. Источник фото: wbgroup.pl
Данный дрон не совсем простой: пускай в польских войсках он появился аж в 2010-ых, но сразу попал на вооружение польского войскового спецназа, что сразу говорит о прекрасных рабочих характеристиках для своего класса. В последующем, хорошо зарекомендовавшую себя в учениях крылатую машинку, передали украинским военным.
Данный БЛА напоминает "хищную птицу" своим умением взлетать с руки оператора дрона.
Дрон достаточно легкий, весом 11 килограмм, расстояние, на котором может летать туда-обратно - это 50 километров, контролируя окружающую обстановку с помощью обыкновенной оптической камеры и дополнительного тепловизора.