В последующем, данный дрон может быть использован против ВСУ

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Кто бы мог подумать, но кроме вечного оспаривания у России права "первооткрывателей" водки, Польша вполне себе может проектировать, а главное, создавать дроны-разведчики. Правда не такие масштабные, как китайское детище "Парящий дракон" или знаменитый американский Жнец, но для ближней разведки сойдет.

реклама

Но разведка разведкой, перед "чарами" российских военнослужащих FlyEye устоять не смог и в целости и сохранности, приземлился в расположение своих "усыновителей". Об успешном перехвате польского разведывательного БПЛА сообщил известный военкор Семен Пегов в авторском телеграм-канале.





Момент запуска дрона. Источник фото: wbgroup.pl





Данный дрон не совсем простой: пускай в польских войсках он появился аж в 2010-ых, но сразу попал на вооружение польского войскового спецназа, что сразу говорит о прекрасных рабочих характеристиках для своего класса. В последующем, хорошо зарекомендовавшую себя в учениях крылатую машинку, передали украинским военным.

Данный БЛА напоминает "хищную птицу" своим умением взлетать с руки оператора дрона.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Дрон достаточно легкий, весом 11 килограмм, расстояние, на котором может летать туда-обратно - это 50 километров, контролируя окружающую обстановку с помощью обыкновенной оптической камеры и дополнительного тепловизора.