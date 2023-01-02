Разведывательно-ударный беспилотник совершил пролетел через 145-мильный морской пролив вблизи японских островов Мияка и Окинава

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Пока мы под веселую новогоднюю музыку радостно уминали очередную порцию новогодней оливьешки, запивая блюдо шампанским или чем еще покрепче, в Юго-Восточном азиатском регионе происходит что-то "интересненькое": северокорейский вождь с не менее довольным видом "вручил" своим войскам сверхдальнобойные установки РСЗО, способные нести "если надо" - ядерный заряд, а в зоне ответственности Японского ПВО совершил свое первое патрулирование боевой китайский дрон - "Парящий дракон" WZ-7.

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Источник фото: телеграм





К слову о последнем: пока в Турции реактивные БПЛА пролетают "аж" по 200 метров в длину, в Китае в опытной эксплуатации находится реактивный ударно-разведывательный БЛА, способный "на одной заправке" пересечь 145-мильный морской пролив. Речь идет о WZ-7 - беспилотном летальном аппарате с закрытым контуром крыла.





Дрон Uzhen-7. Источник фото: newsdirectory3.com





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А теперь вдохновитесь: эта большая "птичка" может совершать полет на скорости до 750 км/ч с дальностью полета в 2000 километров и воздушным потолком в 20 километров. "Птенец Си Цзиньпиня" может вооружаться баллистическими и крылатыми ракетами.