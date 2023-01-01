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Сегодня, в Саудовской Аравии, в канун самого главного российского праздника состоится, точнее уже начался знаменитый марафон по раллийным гонкам среди разных классов автомобилей. Но чем он сильно отличается от предыдущих, так это отсутствием нашей прославленной команды КАМАЗ на стартовой полосе. Все, как вы понимаете, из-за событий, произошедших в феврале. Но это, далеко, не единственная причина отказа от участия в многодневной гонке человека и машины против природного бездорожья.

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Источник фото: f1ne.ws

У меня на это пять причин

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"Челобитная" для ФИА. Большинство спортивных федераций послали наш спорт в далекое и пешее отнюдь некосмическое путешествие. Но к чести Международной автомобильной федерации, данный специальный совет не решился нарушать общеизвестные спортивные принципы и "отлучать" безотлагательно и полностью россиян и белорусов. Но с "небольшой оговоркой": желающие продолжить свою гоночную карьеру граждане стран-союзниц (России и Беларуси) должны выступать только в полностью нейтральном статусе. И как вы поняли, это не единственное обязательное условие. Вторая часть так называемой "сделки", это "маленькая подпись" в специальном бланке, созданном ФИА как раз для подобных событий. Большей частью, данная "писанина" посвящена казуистике всяческих предостережений и условностей, в требованиях которых запрещено использовать флаг России и любые символы, стойко ассоциирующиеся с нашей страной. Что с одной стороны, непротиворечиво, если ты обязуешься выбрать "нейтральный" гендер. Но с небольшим "крючкотворством": во вступительной части документа есть "пунктик", где ФИА крайне несогласна с действием России на Украине в ходе февральских и последовавших за ним - геополитических событий.

Источник фото: kulturologia.ru

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Здесь, однозначно, юристы мировой спортивной организации не зря "жуют" свой хлеб с красной икрой, ибо однозначно утверждать нельзя, подписавший такой "манускрипт" спортсмен изъявляет волю к осуждению тех знаменательных событий. И по прямому тексту вроде бы как ФИА "не противится" свободному волеизъявлению выступающего гонщика, но с другой стороны, чисто юридически, подпись в массиве бумаг этой "берестяной грамоты" стоИт.

И тут начинается моральная дилемма: "блеснуть" и подобострастно лечь под "мягкие просьбы" ФИА, и между тем "как бы невзначай" получить черную метку на большой Родине и возможно, попасть под неиллюзорное уголовное преследование. В команде "КАМАЗ-мастер" четко истолковали "посыл" и приняли правильное решение: ни в коем случае не ставить подпись под иезуитски составленным документом.





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Владимир Чагин. Источник фото: rus.team





Владимир Чагин, руководитель спортивного подразделения "КАМАЗа, прямо заявил, что без подписи данных "рекламаций ФИА" - запрещено подавать на участие в гонке. Причем согласно Владимиру, искомый "пергамент" должны подписать все наши журналисты, пилоты, штурманы и механики. Главный критерий - наличие паспорта с двуглавым орлом. Да и содержание сомнительное: подписавший прямо осуждает СВО, решения правительства и президента и вместо флага России выбирает нейтральную символику. Конечно, "Чагин и сотоварищи" отказались подписывать себе такой вот "приговор".





Нейтральный статус. В повторном интервью армейскому каналу "Звезда", Владимир поделился мнением, команда спортивного подразделения КАМАЗа абсолютно против выступлений без демонстрации российского флага. Никак бы не поменяло позицию несогласия даже "изъятие порочащих пунктов" по поводу осуждения СВО, постановлений правительства и президента. "Дакар" для наших спортсменов все равно оказался бы бессмысленным, именно еще по той самой причине, что большинство спонсоров этого прославленного "российского бренда" - градообразующие государственные компании, имена которых у всех на слуху: это "национальное достояние" - Газпром, банк "ВТБ", и "нанотехнологичный Ростех".

"Национальное достояние". business-vector.info





Хотя в начале 2022 года команда КАМАЗ-мастер подчинилась требованиям ФИА и выступала без символики России, но с малышами-триколорами на номерах машин.









Санкционная политика против "материнского завода". А теперь очень серьезные препоны. Так "удар ниже пояса" нанесли пресловутые санкции Евросоюза, и нанесли не "по площадям", как сказали бы артиллеристы, а строго адресно - запретив европейским юридическим лицам совершать хоть какие-либо сношения с российскими предприятиями, "удостоившимся" санкционных ответов. И что самое интересное, Еврокомиссия поставила "КАМАЗ" на самый пьедестал из списка подсанкционных организаций и фирм России. А организатором Дакара, если кто не знал, является французская компания A.S.O., с которой в принципе было бы невозможно урегулировать все "проволочки" по поводу многочисленных страховок, денежных переводов и перевозок. Кроме того, "наученные" печальным опытом белорусского "МАЗа", который оплатив взнос, все равно не получил разрешения участия в дакаровских соревнованиях даже под эгидой Белорусской автомобильной федерации. К слову, взнос, как вы наверное догадались, никто возвращать и не собирался.





МАЗ покоряет пустыню. Источник фото: by.tribuna.com





Непонятные требования. В "верительной грамоте" от ФИА было "кое-что еще", заставившее лишний раз укрепиться в своем решении отменить свое участие даже в самых смелых фантазиях заводчан КАМАЗа. Это пункт "скрытых пожеланий автомобильной организации", больше похожих на неукоснительные требования "сделать то, не знаю что" и все равно получить "перманентный бан".

Велика вероятность, что внеся внушительные несколько сотен тысяч евро вступительных взносов и начав подготовку в важнейшему старту, некоторые участники иных стран могут потребовать от организаторов Дакара аннулировать разрешение для участия россиян в гонках. Что с вероятностью в 100% заставит ФИА с притворным нежеланием, но реальным постановлением взять и исключить команду "КАМАЗ-мастер" из любого участия в многодневной гонке. Но без возвращения взносов разумеется, которые пойдут не знамо кому в карман.





Лицо ФИА, когда взносы России успешно "освоены". Источник фото: create.vista.com





Разумеется, юристы фирмы КАМАЗ потребовали пересмотра документа, но федерации гонок на это наплевать. Поэтому "буква документа" осталась неизменной. И соответственно, рисковать с нашей стороны никто не стал. Но без представительства российских спортсменов Дакар не останется. Менее известные спортсмены все-таки решили заявиться, но с "нейтральным гендером" или под флагами иных государств. Правда победы, как вы понимаете, для них не главное, а вот поэтому таких ФИА и "не заметит".