Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
В Корее придумали "робота-верхолаза", умеющего ползать по вертикальным металлическим стенам
Такая способность у робота возможна не благодаря "укусу" радиоактивного паука, а из-за лап-магнитов
рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming за 56 тр
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
ASUS 3050 все еще дешевле 30 тр
24 ядерный 13900K - смотри цену
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

   С каждым новым днем в нашей жизни все больше и больше становится разнообразнейших роботов: от пылесосов до патрульных роботов-полицейских. Но нет предела роботизированному совершенству: в Корее изобрели четырехногого "покорителя стен" в теле робота. 

реклама

   Робот Marvel способен как заправский человек-паук "изучать" стены и потолок. Но только при одном условии: если эти поверхности изготовлены из металла. Потому что "лапки" робота есть ни что иное, как интегрированные магниты, способные "прилепляться" к металлу. 


Источник фото: techcult.ru

"Покоритель стен" - робот Marvel

  Для покорения "металлических высот" Marvel использует электромагниты в связке с упругими магнитами, благодаря "чередованию" которых он может путешествовать "в динамике": пока одна пара "лап" примагничивается для опоры, другая пара - делает шаг.

   К текущему моменту робот может совершать шаги в 0.1 метра и передвигаться со стены на потолок, а также способен переносить груз весом в 3 килограмма. 



   В дальнейшем робот устроится "на работу" на мостах, металлических резервуарах и водонапорных башнях.

рекомендации
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti за 50 тр в Регарде
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
ASUS 3090 Ti по старому курсу - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 53 тр = старая цена
3090 Ti MSI по старой цене по курсу 62
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

   К слову робот прошел успешное испытание, "покорив" покрытую пылью и заржавевшую гигантскую топливную "бочку".

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#робототехника #робототехника в россии #корейская наука
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

"Эти руки не для скуки" - Tesla представила руки гуманоида
Робот-собака не кусает, а стреляет: ноу-хау в мире военных технологий от блогера
В России создали первого робота-манипулятора с техническим зрением
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия перехватила ценный американский беспилотник RQ-20 Puma стоимостью 250 000 долларов
62
Из-за санкций иностранные производители российских процессоров отказываются их выпускать
19
Причина обвального падения цен на SSD - дешевая 3D NAND память YMTC китайского производства
5
NVIDIA подключит "тяжелую артиллерию" для спасения продаж
39
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 6-й: Wolfenstein The New Order
23
Новый модернизированный ракетоносец Ту-160М совершил первый полёт
2
Почему танки остаются основной ударной силой СВО, и есть ли аналоги осколочно-фугасным снарядам
4
Новейший Bayraktar Akinci (Raider) - весит более 5 тонн, поднимается на 10км и несет до 1300кг
10
Зачем покупать брендовые видеокарты, и стоит ли переплачивать 25 000 рублей за стабильность и разгон
6
В Санкт-Петербурге планируется возродить производство ВАЗ-2106 "Шестёрка"
19
Россия намеревается возобновить производство восьмицилиндровых двигателей родом из 1960-х
11
Китай запрещает экспорт чипов Loongson в Россию и другие страны
6
Почему сегодня не стоит покупать видеокарты NVIDIA – 6 моделей AMD для любого кошелька
11
GeForce RTX 5090 в 2024 году совершит самый большой рывок быстродействия в истории – Wccftech
24
Видеокарты Nvidia RTX 50 Blackwell принесут самый большой прирост производительности в истории
27
Bloomberg - потери Европы из-за отказа от российского газа уже достигли $1 трлн
11
Хакеры распространили троянизированную сборку Windows 10 для взлома украинских компьютеров
5
В Китае стартовали продажи доступных квантовых компьютеров – Gemini Mini стоит всего $8700
4
США продлевают тарифные льготы на видеокарты и печатные платы ещё на девять месяцев
2
Выход Radeon RX 7900 XTX провалился — GeForce RTX 4080 быстрее и гораздо дешевле
65

Популярные статьи

Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
151
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
259
Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
346
Опасен ли "потолок цен" на газ для России - разбираемся по пунктам
23
Как я развернул кулер на 90° на AMD Ryzen 7950X и разогнал четыре модуля ОЗУ на 33%
87
О самых неоптимизированных играх на ПК
35
Моя история знакомства с ATI/AMD - от выбора 3D карты для Pentium MMX 233 и почему никогда больше
167
Будни перекупства или как я решил попробовать Asus RX 6600 XT Dual OC
160
Техноблоггинг, который мы заслужили
95
Как прекратить разменивать время и силы на копейки и стать хозяином своей жизни
18

Сейчас обсуждают

Profit
03:28
ух ты, действующий генерал ВС Германии оказался поадекватнее полоумных дур в Министерстве и евросоюзе вместе взятых
Все новейшие немецкие БМП Puma сломались на первых же учениях бундесвера
REY_B_
03:17
Немного шахтёрам осталось наедятся - с 1 января рынки полетят вниз. Ещё до лета мы увидим биток по 10. И в любом случае, криптокитам типа МикроСтатеджи, которые покупали биток на заёмные средства, при...
Биткоин перестал интересовать инвесторов, но шахтёры ждут роста и продолжают скупать ASIC-майнеры
REY_B_
03:17
F-22 Raptor самый дорогой истребитель за всю Историю. Поэтому их произведено всего 195 штук. При примерном паритете возможностей, Су-57 скорей всего будет выпущено в разы больше.
Из отходов сельского хозяйства в недалеком будущем возможно выращивание искусственного мяса
Andru Smith
03:16
Ахххх... Зачем говну, которое не умеет в провсофт, 48 Гб памяти?)))
Раскрыты характеристики Radeon RX 8900 XT: 48Gb GDDR7, 3,5 ГГц и 129 TFLOPs
Анна Невская
03:06
Аффтар, лови еще одну новость. Публикую эксклюзив. Ключевые характеристики Radeon RX 9900 XT Значит там кароче будет чип Navi 51. 96гб памяти стандарта GDDR8. Частота будеть значит 5ГГЦ и 100500 TFLOP...
Раскрыты характеристики Radeon RX 8900 XT: 48Gb GDDR7, 3,5 ГГц и 129 TFLOPs
ахахаxа
03:04
а теперь заслушаем товарищей клоунов.02:11 21.12.2022 Источник подтвердил, что Зеленский выступит в среду перед конгрессом США
Продолжение истории с "генералом-гранатометчиком" и последствия для его украинского коллеги
ахахаxа
02:53
тебе криворожская правда,зато пишет статьи
Все новейшие немецкие БМП Puma сломались на первых же учениях бундесвера
ахахаxа
02:51
они 18 штук сломались все и загорелись на учениях,это провал
Все новейшие немецкие БМП Puma сломались на первых же учениях бундесвера
ахахаxа
02:47
100тыс+ уже зеля всушников положил,по приказам извне.День победы будет со слезами на глазах
Все новейшие немецкие БМП Puma сломались на первых же учениях бундесвера
ахахаxа
02:41
зеля это наркоман,управляемый извне,а кого тебе поставят ещё.Как сказал борель,всё решится на поле боя
Произошедший сегодня взрыв на ведущем в Европу российском газопроводе вызвал скачок цен на газ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем