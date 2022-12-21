Такая способность у робота возможна не благодаря "укусу" радиоактивного паука, а из-за лап-магнитов

С каждым новым днем в нашей жизни все больше и больше становится разнообразнейших роботов: от пылесосов до патрульных роботов-полицейских. Но нет предела роботизированному совершенству: в Корее изобрели четырехногого "покорителя стен" в теле робота.

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Робот Marvel способен как заправский человек-паук "изучать" стены и потолок. Но только при одном условии: если эти поверхности изготовлены из металла. Потому что "лапки" робота есть ни что иное, как интегрированные магниты, способные "прилепляться" к металлу.





"Покоритель стен" - робот Marvel

Для покорения "металлических высот" Marvel использует электромагниты в связке с упругими магнитами, благодаря "чередованию" которых он может путешествовать "в динамике": пока одна пара "лап" примагничивается для опоры, другая пара - делает шаг.

К текущему моменту робот может совершать шаги в 0.1 метра и передвигаться со стены на потолок, а также способен переносить груз весом в 3 килограмма.









В дальнейшем робот устроится "на работу" на мостах, металлических резервуарах и водонапорных башнях.

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К слову робот прошел успешное испытание, "покорив" покрытую пылью и заржавевшую гигантскую топливную "бочку".