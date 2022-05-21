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Вампиры — очень популярные персонажи. Про них написаны целые библиотеки книг, сняты километры кинопленки и им благоволит киноиндустрия, да и в комиксах они мелькают периодически. Вот как раз о таком бумажном персонаже и пойдет речь...

Есть ли олды тут? Если есть, то вы скорее всего первый раз узнали о Морбиусе из мультфильма 90ых, точнее мультсериала — Spider-Man: The Animated Series, вышедшего на экраны в 1994ом. Именно тот паук для нас "каноничный" и ламповый. И именно в том мультфильме большинство из нас и увидело впервые вампира Морбиуса, И прошло почти 30 лет когда этот антигерой все таки заслужил свой сольник и вышел на широкие экраны.

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И коротко о сюжете. Майкл Морбиус — известный ученый, всю свою жизнь "положивший" на алтарь науки, ради поиска лекарства от своего редкого генетического заболевания. И когда лекарство казалось было найдено, завершение эксперимента оказалось неоднозначным: Майкл превратился в безжалостного и очень кровожадного вампира (извиняюсь за тавтологию).

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Достоинства

Вот скажите честно, у вас не закрадывалась мысль, что Джаред Лето только притворяется человеком, а на самом деле, он от не от мира живого — выглядеть в свои года так, как выглядит на текущий момент он, иначе как самой черной-черной магией не назовешь. Теперь понятно почему его пригласили на заглавную роль! А если без шуток, в целом провальное кино своим участием этот лихой брюнет не портит, что уже хорошо. И кроме как на него и его монструозного антагониста — смотреть больше не на что!

У фильма есть проблемы, большие такие...

Неудачный выбор злодея. Банально до невозможности: лучший друг, вступивший на скользкую дорожку вселенского зла — такой ход событий очень сильно примелькался в тысячах фильмов. Чем способен удивить такой же товарищ по несчастью? Просто человек, выбравший не ту сторону противостояния из-за своих былых телесных страданий и слабой душевной организации. Режиссер и сценаристы — вы это серьезно? Не буду врать, этого нового злодея можно понять, и даже посочувствовать, но их противостояние с Морбиусом не смотрится от слова никак. Даже и не стоит сравнивать с другой франшизой того же Сони — "Веном". Пускай там глупо слили "Карниджа" в сиквеле (продолжении), но сам злодей явно тянул на вселенское зло и был донельзя харизматичен "в обличье" Вуди Харрельсона. А что здесь? Обезумевший от жажды крови бывший друг детства на десять ступенек ниже этого суперзлодея по всем параметрам!

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Развитие сюжета. Если коротко, то это: "Родился, крестился, женился, помер." Серьезно! Большинство киноадаптаций комиксов по хронометражу занимают не менее двух часов. И знамо почему. Историю надо "рассказать". И не только рассказать, но и "развить". А вот часа и сорока пяти минут уже не хватило на это самое развитие. Короткий путь становления вампиром, осознание своего падения, появление врага, короткая борьба и... конечно же победа и все! Вышло все слишком быстро и скомкано...

Шутки. А точнее их полное отсутствие. Ан нет — брешу. Одна шутка есть, и очень даже смешная, а все остальное похоже на натужные попытки не просто смешно пошутить, а даже на попытки попытаться пошутить. Я понимаю что кино про вампиров должно быть мрачным и суровым, но не до такой же степени?

Наиглупейшие спецэффекты. Другого слова у меня для вас нет. "Инверсионный след", возникающий во время движения вампиров должен придать харизматичности и эпичности персонажам? Я запутался. Больше похоже на радугу во время движения няшного кота (Nyan Cat), чем на нечто демоническое и ужасающее.

Второстепенные персонажи. Тайриз Гибсон со своим напарником. Вот уж воистину пятое колесо для "телеги" Морбиуса. Эти персонажи как бы есть по сюжету, но они ни на что не влияют и видимо нужны лишь для разбавления расового разнообразия. Для меня Тайриз Гибсон прежде всего больше комик и балагур чем исполнитель серьезных персонажей.

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Итоги

Можно только "поздравить" Сони, такого провала мало кто ожидал. Фильм вообще ничем не удивляет: ни спецэффектами, ни интересным сюжетом, ни харизматичными врагами главного героя, на лицо почти что полное отсутствие юмора (одна удачная шутка не в счет), да еще и хронометраж до неприличия короткий; где спрашивается законченный фильм? Да, приятно порадовали Джаред Лето и Мэтт Смит, но это и все плюсы. Как по мне, это одна из худших киноадаптаций комиксов последнего десятилетия, и если Сони попытается снять продолжение, кроме как безумством и бездумной тратой денег это начинание больше и не назовешь...