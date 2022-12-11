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В Швейцарии начинают запрещать электромобили для использования "в быту"

Всему виной возросшая цена на электричество и глупая зеленая политика "просвещенных" стран
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   Пока Илон Маск рассказывает, как его электрическая Tesla будет бороздить необъятные космические просторы, в Европе наоборот: спускаются в "средневековье", отказываясь от экологичных и практичных электрокаров. Почему такое случилось. Немой вопрос застыл в воздухе, но вот в Швейцарии, стране совсем не бедной даже для богатых стран Западного мира, уже этой зимой могут запретить электромобили.

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Источник фото: autonews.ru

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   Последним оставят лишь удел транспорта, использующегося для утилитарных нужд: рабочих поездок и "путешествия" к врачу. Престиж и конский ценник теперь отходят даже не на второй, а на третий план, превращая сказочную карету в обыкновенную тыкву. А тем, идущим "против системы", просто возьмут и отключат электричество. Нарушать в Швейцарии - непозволительная роскошь.

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   А ведь как было еще вчера: электромобили - единственная альтернатива "грязным" и "устаревшим" бензиновым моторам-монстрам. Даешь бой бензиновым пожирателям, покупай транспорт на АКБ-тяге.

   Но оказалось, на лозунгах далеко не уедешь, как бы это не виделось сверхкомичным в нынешней ситуации. Ведь что это получается: те же АКБ - не такая уж экологичная вещь в себе. Перерабатывать сегодня их не умеют, а вся "переработка" заключается в передаче таких отходов беднейшим странам. Уж они на своих свалках "переработают". Оставим в стороне, где же брать зеленую энергию для заправки тех самых АКБ. Ведь истинным джентльменам верят на слово...


Источник фото: signsign.ru

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   И все "умники" планеты затараторили о скорейшем спасении нашей Голубой планеты, нужно лишь только перейти на завлекающие электромобили. Многие поверили, и купили, и стали остальных вовлекать в свою "секту" экологичности и модности. А когда наступил грозный 2022 год, "вдруг оказалось", что вместо самих собой разумеющихся до недавних времен бензиновых и дизельных моторов та самая "советская розетка" с плюсом и минусом и "нулем" из всеобщего блага превратилась в предмет роскоши.


Источник фото: dzen.ru

Ветряки той зимой в солнечном Техасе

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   Как так могло получиться в наш просвещенный и золотой век, можно только "догадываться", но вначале ничего не "предвещало": а раз так, то нужно первее всех закрыть все эти устаревшие загрязняющие, работающие на "устаревшем" мазуте и угле электростанции. Но как оказалось, этого слишком недостаточно. Вот бы "добраться" до атомных электростанций. И да, и добрались и закрыли. Да и как бы не забыть "тоталитарный газ", ведь именно из-за него так плохо стали жить в Европе, если бы не он, еще бы много лет тому назад перешли бы на что-нибудь экологичное и вечное: например на энергию гигантских ветряков и таких же безграничных солнечных панелей. Но опять ниоткуда ни возьмись в дело вмешался "маленький нюанс": ветряки несмотря на всю свою якобы экологичность и трендовую актуальность, ну никак не хотят вращаться в мороз. После таких пертурбаций наивно было бы ждать стабильного напряжения "в розетке". А если "понадеяться" на Солнце, то и оно зимой не слишком доброе, ведь зима - она независимо на то, верите ли вы в нее, как верили в учение Ленина-Сталина, может быть холодной и пасмурной. Много ли на таком неблагоприятном фоне солнечные панели выработают энергии - вопрос донельзя детский. А зимой никто не захочет добровольно мерзнуть, пытаясь воткнуть в розетки все, что может хоть что-то выдавить из себя тепло.


Источник фото: ecology.md

Солнечные панели в студеную пору

   Поэтому и только поэтому все эти "экологи" начинают закрывать глаза на работу угольных станций. А ведь эта довольно-таки нежная техника, если ее постоянно включать\выключать, то "мотор" будет заметно быстрее изнашиваться и стариться. Чему сильно против владельцы таких станций, а владельцы, в большинстве своем, таких вот "реликтовых" станций - частные лица. А они - не враги себе.

   И второй вопрос. Допустим власти "уговорили" владельца включить "старика". Чем же его топить, "дешевым газом" за 1500 "рублей" полновесной европейской валюты. Вот как вариант - использовать уголек, но этих станций можно пересчитать по пальцам одной руки. Можно попытаться попросить Францию "дать атома по полной", но былой флагман европейской электрогенерации с помощью своих былых атомных заслуг может и не справиться: не тот вишь понимаете ли атомный гегемон сейчас. АЭС страны нуждаются в ремонте и реновации. Потому что "зачем" было ремонтировать в прошлом, если все это планировалось закрыть навсегда. Теперь же быстро нарастить максимальную проектную мощность не представляется возможным. В ближайшее время уж точно.  


Источник фото: википедия

Градирня немецкой АЭС

   Все это в совокупности и привело такую независимую и нейтральную Швейцарию к злосчастной дилемме где брать "свет": во Франции, где раньше затаривалась электроэнергией горная республика, электричество "закончилось" - самим не хватает, а у Германии выбор тоже не слишком радужный - приходится закрывать фабрики и заводы, из-за нужды в электричестве не для экономического чуда (на дармовом российском газе и дурак - получит его), а чтобы самим выжить - не замерзнуть в студеную пору. 


Трубы ТЭЦ

   И тут открылась шедевральная истина: электромобили зависят от электричества. И его надо много. Для примера заглянем "под капот" к той самой Тесле, которая (в версии модели Б) "откушивает" 30 кВт/ч на 100 км своего пути. А как насчет тысяч таких "троглодитов", как  раз о таком всеобщем счастье и мечтали все современные и продвинутые экоевропейцы... А ведь драгоценное электричество требуется и больницам и детским садам и обычным домовладениям. Напрашивается такой очевидный, но очень болезненный выход во спасение: выгнать из сараев те самые чадяще-коптящие "пепелацы", работающие на таком вредном бензине. 


Источник фото: zn.ua

   И что мы получаем по итогу, а получаем мы, что электромобили может себе позволить содержать в Эуеропе лишь две страны: Норвежцы, и те самые авторитарные Русские, у которых по "злой иронии судьбы" имеются все те ГЭС и АЭС. Которые, безусловно, вредные, и особенно что важно - немодные и тоталитарные. А вы говорите что Россия во всех бедах мира не виновата...

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