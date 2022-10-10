Такое заявление сделала Швеция, где разрушение одного из участков газопровода произошло в в исключительной экономической зоне этой страны

Без меня меня судили. Эту фразу слышал если не каждый второй, то каждый первый, правда тут больше напрашивается слово "женили", но когда интересанты спешат обвинить тебя в преступлении, которого ты не совершал, то логика переделанной фразы становится очень даже понята всем. Это я не о очередном "Часе суда" на НТВ, это я о чьих-то "маленьких шалостях", в результате которых Северные потоки "вдруг" сломались. И меньше было бы проблем у обвиняемых, если бы обе нитки пролегали только лишь в территориальных водах России. А теперь об самом событии.

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Магдалена Андерссон (премьер-министр), которая ни разу не родственница знаменитого Ганса Христиана Андерсена, заявила, что Швеция не намерена приглашать Россию к расследованию саботажа (как это называют в Западных странах) работы Северных потоков. Напомню, выход газа из разгерметизированных труб случился в международных водах, но в исключительной экономической зоне Скандинавской страны.

Правда штука в том, что согласно международному праву, в области, где находится поврежденный трубопровод, могут плавать судна любых стран, но вот поди же ты, участвовать в расследовании России не разрешили.

В ближайшее время будет дан официальный ответ на запрос премьер-министра Мишустина об участии России в международном расследовании актов диверсии.

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