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Дело о диверсиях на Северном потоке пройдет без участия России
Такое заявление сделала Швеция, где разрушение одного из участков газопровода произошло в в исключительной экономической зоне этой страны
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   Без меня меня судили. Эту фразу слышал если не каждый второй, то каждый первый, правда тут больше напрашивается слово "женили", но когда интересанты спешат обвинить тебя в преступлении, которого ты не совершал, то логика переделанной фразы становится очень даже понята всем. Это я не о очередном "Часе суда" на НТВ, это я о чьих-то "маленьких шалостях", в результате которых Северные потоки "вдруг" сломались. И меньше было бы проблем у обвиняемых, если бы обе нитки пролегали только лишь в территориальных водах России. А теперь об самом событии.

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Источник фото: dw.com


   Магдалена Андерссон (премьер-министр), которая ни разу не родственница знаменитого Ганса Христиана Андерсена, заявила, что Швеция не намерена приглашать Россию к расследованию саботажа (как это называют в Западных странах) работы Северных потоков. Напомню, выход газа из разгерметизированных труб случился в международных водах, но в исключительной экономической зоне Скандинавской страны. 

   Правда штука в том, что согласно международному праву, в области, где находится поврежденный трубопровод, могут плавать судна любых стран, но вот поди же ты, участвовать в расследовании России не разрешили. 

   В ближайшее время будет дан официальный ответ на запрос премьер-министра Мишустина об участии России в международном расследовании актов диверсии.

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#северный поток #диверсия на северном потоке
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