Вчера в греческом порту Александруполис случилось железнодорожное ДТП. Поезд перевозивший тяжелую американскую военную технику - сошел с рельс.

Греция попала не первые полосы мировых газет. Спокойную размеренную жизнь греков "немножко" всполошило происшествие на железной дороге вблизи морского порта Александруполис. Где после долгого плавания от материка Северной Америки американским кораблем Endurance была доставлена тяжелая техника для дальнейшей транспортировки. Танки и прочие БМП собирались перевозить по дорогам и весям наследников древнегреческого Ахилла и Геракла, но железнодорожное полотно не выдержало "американской мощи". В результате чего часть железнодорожного состава "немножко" сошла с рельс.

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"Виновниками" происшествия оказались американские военные "грузчики", ехавшие в отдельном вагоне. Как они могли "завалить" часть эшелона - ответа пока нет.

Ну а пока движение на железнодорожной ветке застопорилось, хорошую информационную площадку нашли себе греческие коммунисты, с транспарантами и флагами, устроившие импровизированного "Ленина на броневике", правда без Ленина и броневика "Остин" британской разработками, но с классическим изображением "серпа и молота" на плакатах.

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О числе жертв и пострадавших сообщений пока нет.