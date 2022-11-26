Дополнение создала команда Шона Снеллинга в содружестве с другими мододелами. Поиграть в мод можно абсолютно бесплатно

Вот и на улице фанатов позабытого Half-Life прошел долгожданный праздник-карнавал, потому что на платформе Steam совершит свое явление народу VR-мод для Халвы, основанный на сюжете Alyx. И для большего вкуса праздника фанаты "узреют" full-озвучку, игровой процесс, растянувшийся на четыре полноценных часа и до боли знакомых персонажей - дуумвират, состоящий из G-Man и Аликс Вэнс.

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Аликс Вэнс

И да, как бы это ни было похоже на господ-капиталистов, новое дополнение - совершенно бесплатное (наверное потому что неофициальное). Сама игра "расскажет" нам историю Аликс, предпринимающую попытки "вытащить" команду Земного сопротивления из плавучей тюрьмы, которое по страшному недоразумению называется отчего-то зданием.

И как намекают разработчики, не обойдется без отсылок на легендарного Гордона Фримена. И не переставая нахваливать свое детище, создатели обещают игру "на уровне" классического Entropy: Zero.









Помимо прочего, в новом моде выделяют драматизм истории, детализацию графики и богатство окружающей среды.

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