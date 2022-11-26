Вот и на улице фанатов позабытого Half-Life прошел долгожданный праздник-карнавал, потому что на платформе Steam совершит свое явление народу VR-мод для Халвы, основанный на сюжете Alyx. И для большего вкуса праздника фанаты "узреют" full-озвучку, игровой процесс, растянувшийся на четыре полноценных часа и до боли знакомых персонажей - дуумвират, состоящий из G-Man и Аликс Вэнс.
реклама
И да, как бы это ни было похоже на господ-капиталистов, новое дополнение - совершенно бесплатное (наверное потому что неофициальное). Сама игра "расскажет" нам историю Аликс, предпринимающую попытки "вытащить" команду Земного сопротивления из плавучей тюрьмы, которое по страшному недоразумению называется отчего-то зданием.
И как намекают разработчики, не обойдется без отсылок на легендарного Гордона Фримена. И не переставая нахваливать свое детище, создатели обещают игру "на уровне" классического Entropy: Zero.
Помимо прочего, в новом моде выделяют драматизм истории, детализацию графики и богатство окружающей среды.