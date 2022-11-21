Несмотря на то, что все ракеты России "закончились" весной этого года, "кто-то" методично и предельно точно уничтожает критические объекты инфраструктуры Украины, совсем не "забывая" и про склады с военным имуществом. Что тут можно сделать, кроме отрицая, что Россия все-таки справилась с воображаемым дефицитом высокоточных средств поражения.
реклама
Единственный логичный шаг - выпросить еще больше средств ПВО, даже пятидесятилетней давности, но лучше поновей. И именно эти "поновей", пообещала передать ближайшая союзница - Литва. Но внезапно "обещалка" сломалась. Рассказываю.
Недалече Украина сделала предложение Литве о передаче ей любимой средств противовоздушной обороны, да поновей. А у Литвы "как раз" завалялись NASAMS. Маленькая, но гордая прибалтийская страна решила не отказывать в "просьбе". Но то было "вчера", а сегодня, после "удачных" запусков зенитных ракет С-300 ПВО Украины по территории Польши, "такая корова нужна самому". "Внезапно". А то мал ли, трактора есть и на территории Литвы, мало ли что взбредет ВСУ...
Но Литва - очень добрая страна, и поэтому не смогла обойтись без "утешительного приза". Пообещав взамен NASAMS поставить боеприпасы для немецкой зенитной установки PzH 2000. Естественно, Как условно с помощью "танка" сбивать ракеты - очень мудрая Литва не объяснила...