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Когда нет героев в реальной жизни, их надо выдумать. Чем успешно и занимаются разнообразные американские графические студии, и надо сказать - успешно. Ведь помимо "благородной цели" заработать кэш, комиксы преследуют вполне правильную цель сделать мир чуточку лучше, прививая подрастающему поколению и не очень, тягу к литературе с картинками. Но правда новое время диктует новые правила: ленивому текущему поколению даже лень читать, поэтому экранизация комикса - то что доктор прописал. Особенно если этот "доктор" - Дуэйн Джонсон "Скала".

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Сюжет

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Наше время, где-то в сказочном Кандаке неспокойно: местных жителей угнетает международная преступная группировка, ну как угнетает: создала КПП на территории города и всех пропускает согласно паспортному и досмотровому контролю. Вот и все "угнетение". Но дело не в этом - мир в опасности, так как спустя 5000 лет после запечатывания, древнее зло может пробудиться, и раздать живительных "люлей" всему сущему. Остановить пришествие преисподней на твердь земную могут не только лишь все, мало кто может это делать, кроме естественно героя Дуэйна Джонсона - Черного Адама.









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Почему зашло кино

Дуэйн Джонсон как актер. Выбор на роль антигероя попал в самую "маковку". От этого здорового дядьки так и прет мегатоннами тестостерона. И конечно же чудовищной харизмы. Ну и кроме того, как знаменитый рестлер, Скала умеет "в эмоции". Пусть и не как знаменитая Вивьен Ли из "Унесенных ветром", но всяко лучше, чем каменное лицо Арнольда Шварценеггера. Который при всем моем уважении, никогда не был хорошим актером, в отличие от Дуэйна. Да и физические кондиции последнего на сейчас - внушают уважение, еще больше шлифуя идеальный образ плохого хорошего парня (Черного Адама).

Дуэйн Джонсон как персонаж "Черный Адам". Много ли снято экранизаций комиксов, где в роли главного героя выступает антигерой... Отвечу - слишком мало. Все адекватные зрители уже давно пресытились рафинированными капитанами Америками, суперменами и прочими амебами с суперсилами. Как бы это смешно не звучало, современным киноманам подавай персонажей, наделенных реалистичным характером и эмоциями, как бы это не казалось смешно в рамках кинокомикса. И Черный Адам - как раз такой персонаж. Он вроде бы хороший, но единственное что его отличает от плохих парней в фильме, это то, что он за силы добра. А так он также жесток и смертоносен. Вот за это - дополнительные очки в корзину фильма.









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Недостатки

Команда хороших героев до безобразия похожа же на команду марвеловских Людей Икс. Да, имена у них другие, но способности практически один в один. Точнее копируют не только Людей Икс, но и "героев-солистов". Тут тебе и ДиСишная копия, способного увеличиваться - "человека-муравья" и "стариковская версия" Доктора Стренджа.

Главный злодей всего фильма легко угадывался чуть ли не с первого кадра. Что даже для киноадаптации комикса уже чересчур. Да и сам по себе, он - как оппонент, безынтересен и пуст. И как сейчас любят писать киноумники, персонаж совершенно не раскрыт. Точнее как, мы узнаем его мотивацию "творить зло", но она такая себе банальная до коликов в животе. Практически весь фильм его действия не вызывают сколько-нибудь интереса, да даже в финале ты смотришь на него без вдохновения. В прочем, такие злодеи сплошь и рядом и в том же Марвеле, акромя Таноса конечно же.

Несмотря на двухчасовой хронометраж, сценаристам не "хватило места" впихнуть пускай более-менее внятную историю появления "Общества справедливости" и его персонажей. Этакие младшие братья более серьезной "Лиги Справедливости", состоящей из Бэтмена, Супермена и прочих чудо-женщин. Но там у каждого был вменяемый отрезок становления на путь героя. А что мы видим здесь... Дежурные 1-2 минуты на краткую историю и способности каждого из команды, если не менее - вот и все "знакомство". Про развитие персонажей, естественно и речи быть не может. Они лишь шаблоны или точнее статисты в окружении Дуэйна "Черного Адама". Если они не появятся в следующих фильмах, я страдать совсем не буду как впрочем и большинство смотрящих.









По итогу

Несмотря на волны критики, "Черный Адам" всяко лучше большинства фильмов про супергероев как киностудии Марвел, так и WB DC comics. Тут тебе в копилку плюсов, антигерой подобран как нельзя кстати: харизматичный, злой, умеющий пошутить (комплимент в адрес "Скалы"), так и сюжет, на всем протяжении фильма, не заставляет прерваться на чай\кофе. Но злодей, как впрочем и всегда, скучный, шаблонный. Актер, играющий его же - безинтересен до безобразия, но опять-таки, вся "соль" фильма лишь в участии Дуэйна Джонсона. И если вы фанат его творчества, да и просто устали от скучных супергероев - смотреть фильм обязательно. Для остальных - это фильм получше большинства супергеройских киновоплощений, но не сильно. Так что многого не ждите. Моя оценка - 3.6 балла по пятибалльной или 5.5 по десятибалльной шкале.



