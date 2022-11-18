Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

фильм "Черный Адам" - Свободу Юрию Деточкину по-кандакски

Когда скопировали марвеловских Людей Икс, но Дуэйн Джонсон тащил весь фильм. Антигерой же
[ ] для раздела Блоги
2
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

   Когда нет героев в реальной жизни, их надо выдумать. Чем успешно и занимаются разнообразные американские графические студии, и надо сказать - успешно. Ведь помимо "благородной цели" заработать кэш, комиксы преследуют вполне правильную цель сделать мир чуточку лучше, прививая подрастающему поколению и не очень, тягу к литературе с картинками. Но правда новое время диктует новые правила: ленивому текущему поколению даже лень читать, поэтому экранизация комикса - то что доктор прописал. Особенно если этот "доктор" - Дуэйн Джонсон "Скала".

реклама


Источник фото: kinoreporter.ru

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр


Сюжет

реклама

   Наше время, где-то в сказочном Кандаке неспокойно: местных жителей угнетает международная преступная группировка, ну как угнетает: создала КПП на территории города и всех пропускает согласно паспортному и досмотровому контролю. Вот и все "угнетение". Но дело не в этом - мир в опасности, так как спустя 5000 лет после запечатывания, древнее зло может пробудиться, и раздать живительных "люлей" всему сущему. Остановить пришествие преисподней на твердь земную могут не только лишь все, мало кто может это делать, кроме естественно героя Дуэйна Джонсона - Черного Адама. 


Источник фото: ru.depositphotos.com


реклама

Почему зашло кино

  •  Дуэйн Джонсон как актер. Выбор на роль антигероя попал в самую "маковку". От этого здорового дядьки так и прет мегатоннами тестостерона. И конечно же чудовищной харизмы. Ну и кроме того, как знаменитый рестлер, Скала умеет "в эмоции". Пусть и не как знаменитая Вивьен Ли из "Унесенных ветром", но всяко лучше, чем каменное лицо Арнольда Шварценеггера. Который при всем моем уважении, никогда не был хорошим актером, в отличие от Дуэйна. Да и физические кондиции последнего на сейчас - внушают уважение, еще больше шлифуя идеальный образ плохого хорошего парня (Черного Адама).
  • Дуэйн Джонсон как персонаж "Черный Адам". Много ли снято экранизаций комиксов, где в роли главного героя выступает антигерой... Отвечу - слишком мало. Все адекватные зрители уже давно пресытились рафинированными капитанами Америками, суперменами и прочими амебами с суперсилами. Как бы это смешно не звучало, современным киноманам подавай персонажей, наделенных реалистичным характером и эмоциями, как бы это не казалось смешно в рамках кинокомикса. И Черный Адам - как раз такой персонаж. Он вроде бы хороший, но единственное что его отличает от плохих парней в фильме, это то, что он за силы добра. А так он также жесток и смертоносен. Вот за это - дополнительные очки в корзину фильма.


Источник фото: ru.depositphotos.com


реклама

Недостатки

  • Команда хороших героев до безобразия похожа же на команду марвеловских Людей Икс. Да, имена у них другие, но способности практически один в один. Точнее копируют не только Людей Икс, но и "героев-солистов". Тут тебе и ДиСишная копия, способного увеличиваться - "человека-муравья" и "стариковская версия" Доктора Стренджа.
  • Главный злодей всего фильма легко угадывался чуть ли не с первого кадра. Что даже для киноадаптации комикса уже чересчур. Да и сам по себе, он - как оппонент, безынтересен и пуст. И как сейчас любят писать киноумники, персонаж совершенно не раскрыт. Точнее как, мы узнаем его мотивацию "творить зло", но она такая себе банальная до коликов в животе. Практически весь фильм его действия не вызывают сколько-нибудь интереса, да даже в финале ты смотришь на него без вдохновения. В прочем, такие злодеи сплошь и рядом и в том же Марвеле, акромя Таноса конечно же. 
  • Несмотря на двухчасовой хронометраж, сценаристам не "хватило места" впихнуть пускай более-менее внятную историю появления "Общества справедливости" и его персонажей. Этакие младшие братья более серьезной "Лиги Справедливости", состоящей из Бэтмена, Супермена и прочих чудо-женщин. Но там у каждого был вменяемый отрезок становления на путь героя. А что мы видим здесь... Дежурные 1-2 минуты на краткую историю и способности каждого из команды, если не менее - вот и все "знакомство". Про развитие персонажей, естественно и речи быть не может. Они лишь шаблоны или точнее статисты в окружении Дуэйна "Черного Адама". Если они не появятся в следующих фильмах, я страдать совсем не буду как впрочем и большинство смотрящих. 


Источник фото: ru.depositphotos.com


По итогу

Несмотря на волны критики, "Черный Адам" всяко лучше большинства фильмов про супергероев как киностудии Марвел, так и WB DC comics. Тут тебе в копилку плюсов, антигерой подобран как нельзя кстати: харизматичный, злой, умеющий пошутить (комплимент в адрес "Скалы"), так и сюжет, на всем протяжении фильма, не заставляет прерваться на чай\кофе. Но злодей, как впрочем и всегда, скучный, шаблонный. Актер, играющий его же - безинтересен до безобразия, но опять-таки, вся "соль" фильма лишь в участии Дуэйна Джонсона. И если вы фанат его творчества, да и просто устали от скучных супергероев - смотреть фильм обязательно. Для остальных - это фильм получше большинства супергеройских киновоплощений, но не сильно. Так что многого не ждите. Моя оценка - 3.6 балла по пятибалльной или 5.5 по десятибалльной шкале.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

черный адам кинорецензия обзор на фильм черный адам
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A550BN (80 Plus Bronze)
12
Главные игры ноября 2022 года
15
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
88
Главные игры октября 2022 года – финал
6
Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
34
Главные игры первой половины октября 2022 года
12
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
6
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
16

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ зафиксирован первый акт авиационного каннибализма – 2 самолёта Superjet 100 пошли на разборку
22
Убийцы-стелс: В России запустили в серийное производство новую ракету для истребителей Су-57
10
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
98
Корабль NASA Orion сделал первый снимок Земли во время полета к Луне на скорости более 8000 км/ч
16
Жителей Херсона стали принудительно мобилизовать в ВСУ
10
Самый большой авианосец в мире прибыл из США в Великобританию
22
ОАК: ВКС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34М
1
После выхода Nvidia RTX 4080 на видеокарты предыдущего поколения цены вновь поползли вниз
19
Учёные создали в лаборатории светящуюся чёрную дыру, чтобы проверить теорию Стивена Хокинга
7
Китайская видеокарта MTT S80 с производительностью GeForce GTX 1060 поступила в продажу
2
Asus опубликовала требования к блоку питания для питания AMD RX 7900 XTX
4
Надвигается крах криптовалютного рынка — домино из банкротств подбирается к Tether
10
Автор канала "Кредитный майнинг" решил распродать железо и купить биткоины на низах
1
В 480 млрд оценены затраты на национальную мобильную ОС Аврора - ее разработка ведется с 2016г
2
Приложение Android Auto получило новый дизайн
+
Российские пользователи Blizzard Battle.net сообщают о принудительной отвязке номеров телефонов от учётных записей
14
NVIDIA запланировала на 3 января трансляцию в рамках CES 2023
2
Украина получит старые американские системы ПВО, снятые с вооружения более 20 лет назад
21
Авторы Atomic Heart в свежем видео рассказали о боевой системе проекта
1
AMD начала снижать цены на флагманы в Китае – можно ли купить видеокарту со скидкой в магазинах РФ
1

Популярные статьи

Какие ракеты, помимо Калибров, может применить и применяет Россия в ходе СВО
125
8 простых и работающих способов продлить жизнь SSD-накопителю
100
Почему сегодня не стоит покупать дорогие видеокарты NVIDIA, и когда цены в магазинах РФ пойдут вниз
23
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
81
GeForce RTX 3060 за 25340 рублей — отличная возможность собрать недорогой и быстрый игровой ПК
21
Как я модифицировал свою 2U башню по советам "экспертов" и получил только лишние проблемы
83
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
83
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
27
Почему западные союзники Украины отказываются поставлять ей современные танки Abrams и Leopard II
65
Украина создаёт флот морских дронов-камикадзе – чем опасен «Микола-3» и при чём тут Илон Маск
40

Сейчас обсуждают

eclairalail
20:20
Корпус Lian Li V3000 PLUS предлагает три варианта сборки с местом под четыре радиатора и две системы
spambomber3
20:18
Кто где сдох в Харькове. Ну да нам насрать на каклячьи проблемы. Готовься, серьёзно готовься. Когда в отаку ломанёшься, воен диванный? Минусатор не поломай, обиженка. ггг
Почему западные союзники Украины отказываются поставлять ей современные танки Abrams и Leopard II
seedkls
20:18
Вместо 9700К, 5600Х прифотошопь. Интел тут не в почете. А так мощно
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
Neuromantic
20:17
как говорят в Харькове, весна покажет кто где срал!
Почему западные союзники Украины отказываются поставлять ей современные танки Abrams и Leopard II
spambomber3
20:16
Дадада, вукраина переможет. В лемберге, под пшеками. Люблю я эти ваши свiдомые мантры типа "Заграница нам поможет!" А всё потому что ваш народец никогда не читал русских классиков.
Почему западные союзники Украины отказываются поставлять ей современные танки Abrams и Leopard II
Neuromantic
20:16
умнее не придумал коммент?
Почему западные союзники Украины отказываются поставлять ей современные танки Abrams и Leopard II
Orry
20:16
если sandforce, то очень вероятно что заработает если перепрошить. если детектится утилитами отсюда http://vlo.name:3000/ssdtool/ (для SandForce) - то можно понекрофильничать в свое удовольствие. при ...
8 простых и работающих способов продлить жизнь SSD-накопителю
Neuromantic
20:15
а напомни!
Почему западные союзники Украины отказываются поставлять ей современные танки Abrams и Leopard II
wolik
20:15
Зачем ты здесь пишешь? На оверах а особенно в их "заметках" лахта свои 15 рублей отрабатывает. Не корни их. Да и норм. люди давно уже с оверов свалили.
Почему западные союзники Украины отказываются поставлять ей современные танки Abrams и Leopard II
Зю
20:15
Зато получается две по цене одной из DNS.
Более трети покупателей AFOX, 51RISC, MLLSE, JieShuo и подобных получают нерабочие видеокарты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем