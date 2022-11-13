Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Украинки с помощью своих фотографий собирают донаты на Байрактары и не только

Речь пойдет о широко известном в узких кругах движении "Теронлифанс", где за "грОши" предприимчивые представительницы Укрины высылают нюдсы каждому пожертвовашему
[ ] для раздела Блоги
4
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

   Даже не будучи фанатом геймеров, летсплейщиков и прочих хайпожоров, каждый из вас знаком с таким явлением как донат. Кто-то собирает пожертвования на свою мечту: например билет в Катар на чемпионат мира по футболу или на спасение брошенного животного, а кто-то собирает на Байрактары ("не кажущие носу" во время СВО по причине слабой эффективности во время активной работы российских средств ПВО). Правда среди всех этих категорий лиц, жаждущих получить и получать платежи от поклонников, как-то втихомолочку затесались любительницы более экстравагантных методов выкачивания денежных средств. И да - это жители Украины, точнее, в большинстве своем - украинки, получающие донаты, гм... с помощью так называемых нюдсов - фотографий интимного характера. Но как бы не пышились гарные дивчины, начинательницами аморального способа заработать были не они, а американская сторонница спасения пострадавших коал во время австралийских пожаров.

реклама


Источник фото: inews.co.uk

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр


   Эта история случилась в 2020 году, в ходе неконтролируемых воспламенений в лесах (да-да, в Австралии помимо пустынь есть и лесные зоны), в ходе которых страдали милые коалы. Тогда неравнодушная жительница Америки - Кейлен Уорд, сделала твит, в ходе которого разместила призыв задонатить сумму, равную или большую 10 долларов США во благо милых сумчатых Австралии. Жертвователи, в случае успешной верификации платежа, получали фото обнаженной 20-летней девушки. Об успешности начинаний "а-ля онлифанс" говорит хотя бы тот факт, что спустя пару-тройку дней, американка набрала первый миллион американских долларов. За этой затеей следил весь мир. У юной выдумщицы появились и свои подражательницы, "пустившие себя в тираж" с хэштегом #nakedforaustralia. Не знаю как та история закончилась для пострадавших коал, но Кейлен Уорд лишилась поддержки семьи, от нее ушел парень, а инстаграм - заблокировали. Но "дело" было сделано, и "успешный проект" заметили в "Незалежной". Но погодите-ка, Кейлен не была первой, похожее явление было раньше в той же Америке.

реклама

Источник фото: wwii.space


   Еще во время Второй Мировой (войны), девушки США отсылали военным своей страны свое фото либо свои вещи для поддержания, так сказать, нужного боевого настроя. И именно этой идеей, со слов, администраторов телеграм-канала, вдохновились создали проекта "Открытки нашим котикам". 

   К слову, в новой "донат-воронке", украинки решили перещеголять как американок - эпохи ВМВ, так и нашу раннюю героиню - Кейлен Уорд. В телеге запальчивые барышни с незалежной решили идти много дальше, и высылали фото не только своих прелестей, но и знакомых девушек, решивших таким вот незатейливым образом поддержать ВСУ. И да, вскоре к представительницам слабого пола присоединились представители не совсем традиционных ценностей (те самые с радужными флагами). Как говорится, гендерной идентичности вам в ленту. Но увы, счастье не было долгим - проклятый "агент КГБ" - Дуров, а точнее его "прихвостни" из телеги, заблокировали канал квир-людей и прочей пернатой вкусовщины. Теперь при переходе по ссылке нас встречает вот такая плашка:

реклама

   Источник фото: Телеграм


   Но украинки не были бы украинками, если бы сдались, в хорошем смысле этого слова, и организовали приватный канал, тождественный удаленному ранее.  


реклама

Источник фото: m.day.kyiv.ua


   Схема была настолько "рабочей", что кто-то более вдумчивый с коммерческой жилкой, решил продолжить начинание, но уже масштабируя явление, так появился Теронлифанс, расшифровывавшийся как терроборона  с "элементами" OnlyFans. Та же эротика (а может быть и жестче), но уже за валюту. Кстати, что проект оказался более жизнеспособным, и соответственно, с еще большей доходностью, должен говорить тот факт, что "взносы" менее 300 гривен - не принимаются. Данное движение собрало 25 миллионов гривен, это, конечно же меньше, чем движение Притулы, закупающего бронетранспортеры по троекратной цене, но тенденция очевидна...

   И если вы думаете, что эти два "феномена" - это "фсе", смею вас разочаровать. Существует также "прожект" - #хтивийпонеділок, где фотографии "берегинь нации" самых развратных ракурсов должны мотивировать поклонников обнаженного женского тратить больше на военную поддержку Украины. 

   Продолжение следует...


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

украина onlyfans onlyfan украинские девушки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A550BN (80 Plus Bronze)
14
Главные игры ноября 2022 года
15
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
89
Главные игры октября 2022 года – финал
6
Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
34
Главные игры первой половины октября 2022 года
16
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
6
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
16
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
9

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Германии компьютерные комплектующие стоят в 1,7 раза дешевле, чем в РФ
126
Российский неон может оказаться никому не нужен – как полупроводниковые гиганты обойдутся без РФ
29
Система противоракетной обороны IBCS прошла ключевой этап испытаний
4
Флагманы AMD сильно подешевели в магазинах РФ – Radeon RX 6800 в 3 раза дешевле GeForce RTX 4090
5
Россия перенаправляет нефтегазовые потоки из Европы - доля РФ на рынке Индии выросла с 2 до 23%
53
Видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – RTX 3070 Ti уже стоит меньше 50 000 рублей
10
NVIDIA проиграла AMD в технологическом споре – DLSS 3.0 оказалась медленнее FSR 2.0 в игровом тесте
36
Microsoft возобновила продажи приставок Xbox Series X на рынке РФ
3
Рогозин возглавил группу "Царские Волки" на СВО
22
В РФ открыты предзаказы на игру God of War Ragnarok — выясняем цены и кто сможет поиграть бесплатно
2
Покупатели Modern Warfare 2 получат двойной опыт в Warzone 2 до октября 2023 года
+
Почему видеокарты так медленно дешевеют, и когда цены в магазинах РФ вернутся к рекомендованным
7
Памятник Илону Маску изготовлен за 600 000 долларов и будет вручен герою 26 ноября
11
На Aliexpress проходят последние дни распродажи 11.11
4
В Госдуме составили список видеоигр с ЛГБТ-персонажами — туда попали Assasin’s Creed, The Last of Us, The Sims 3, Overwatch и другие
18
В Бразилии создан 10 секундный тест на равновесие, выявляющий вероятность долголетия
1
Анонсирована настольная игра по Cyberpunk Edgerunners
+
Генерация кадров из NVIDIA DLSS 3 работает с технологиями AMD FSR и Intel XeSS
29
Core i5-13600K приехал в Россию – стоит ли брать новый камень Intel, и какие есть альтернативы
21
Адаптеры 12VHPWR продолжают плавиться и предположения экспертов о причинах пока не подтверждаются
27

Популярные статьи

Чем интересен российский дрон-камикадзе Ланцет-3 – преимущества и недостатки по сравнению с Герань-3
99
Почему богатые и успешные люди выбирают iPhone, а не Android
101
Одну из ракет HIMARS получили целой и вывезли для изучения в конструкторское бюро РФ
93
Помогаем компании Nvidia создать надежный коннектор питания для RTX 4090
43
Крах FTX обрушил весь рынок криптовалют - из-за чего этого произошло
9
ТОП-9 процессоров AMD для работы и игр в 2022 и 2023 году – от бюджетных до флагманских
9
Апгрейд и сравнение производительности офисной машинки десятилетней давности
34
На учениях элитный полк британских рейнджеров учится "воевать" против российских солдат
273
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Ноябрь)
4
GTX 1650 быстрее с памятью GDDR5 или GDDR6 - риторический вопрос или нет
25

Сейчас обсуждают

Дмитрий Юфа
15:19
Никак не отразится. СВО была обречена изначально.
Республиканцы потерпели поражение на выборах в Сенат США – как это отразиться на России и СВО
craquelinsamers
15:19
И так сойдёт, ацтань
Республиканцы потерпели поражение на выборах в Сенат США – как это отразиться на России и СВО
ахахаxа
15:18
какой-нибудь пиноккио назовут небусь
В России начаты работы по увеличению дальности стрельбы ТОС-1А "Солнцепёк"
ахахаxа
15:14
пойдёшь на день победы щас,со слезами на глазах
В России начаты работы по увеличению дальности стрельбы ТОС-1А "Солнцепёк"
Искатель истин
15:13
Обьясняет он на оверах почему 6800ХТ для игр.. ну ппц просто, кому ты обьясняешь, оверам или домохозяйкам что зашли сюда рецепты блинчиков посмотреть?
Покупаю компьютер для работы и игр – сколько я готов потратить, и какую видеокарту выберу
Matthew Inglorius
15:12
У вас не могла быть gtx 1650 5 лет назад. Дата ее выхода - 23.04.2019
GTX 1650 быстрее с памятью GDDR5 или GDDR6 - риторический вопрос или нет
ахахаxа
15:11
да Херсон-это ловушка просто,это дураку даже понятно
Республиканцы потерпели поражение на выборах в Сенат США – как это отразиться на России и СВО
REY_B_
15:11
А что такое "победить"? Сначала определитесь с целями! - Фишка Афганистана, что его горы и песок, веками были нафиг никому не нужны! СССР не допустил установления враждебного ему правительства, значит...
В России начаты работы по увеличению дальности стрельбы ТОС-1А "Солнцепёк"
вероника попович
15:11
Через посредников можно заказать
Покупатели Modern Warfare 2 получат двойной опыт в Warzone 2 до октября 2023 года
Эовейн Триада
15:10
Надеюсь Херсон вернём. Главное сейчас сплотитьcя и не верить врагам. Каждый сейчас Путин!
Республиканцы потерпели поражение на выборах в Сенат США – как это отразиться на России и СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем