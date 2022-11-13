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Даже не будучи фанатом геймеров, летсплейщиков и прочих хайпожоров, каждый из вас знаком с таким явлением как донат. Кто-то собирает пожертвования на свою мечту: например билет в Катар на чемпионат мира по футболу или на спасение брошенного животного, а кто-то собирает на Байрактары ("не кажущие носу" во время СВО по причине слабой эффективности во время активной работы российских средств ПВО). Правда среди всех этих категорий лиц, жаждущих получить и получать платежи от поклонников, как-то втихомолочку затесались любительницы более экстравагантных методов выкачивания денежных средств. И да - это жители Украины, точнее, в большинстве своем - украинки, получающие донаты, гм... с помощью так называемых нюдсов - фотографий интимного характера. Но как бы не пышились гарные дивчины, начинательницами аморального способа заработать были не они, а американская сторонница спасения пострадавших коал во время австралийских пожаров.

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Эта история случилась в 2020 году, в ходе неконтролируемых воспламенений в лесах (да-да, в Австралии помимо пустынь есть и лесные зоны), в ходе которых страдали милые коалы. Тогда неравнодушная жительница Америки - Кейлен Уорд, сделала твит, в ходе которого разместила призыв задонатить сумму, равную или большую 10 долларов США во благо милых сумчатых Австралии. Жертвователи, в случае успешной верификации платежа, получали фото обнаженной 20-летней девушки. Об успешности начинаний "а-ля онлифанс" говорит хотя бы тот факт, что спустя пару-тройку дней, американка набрала первый миллион американских долларов. За этой затеей следил весь мир. У юной выдумщицы появились и свои подражательницы, "пустившие себя в тираж" с хэштегом #nakedforaustralia. Не знаю как та история закончилась для пострадавших коал, но Кейлен Уорд лишилась поддержки семьи, от нее ушел парень, а инстаграм - заблокировали. Но "дело" было сделано, и "успешный проект" заметили в "Незалежной". Но погодите-ка, Кейлен не была первой, похожее явление было раньше в той же Америке.

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Еще во время Второй Мировой (войны), девушки США отсылали военным своей страны свое фото либо свои вещи для поддержания, так сказать, нужного боевого настроя. И именно этой идеей, со слов, администраторов телеграм-канала, вдохновились создали проекта "Открытки нашим котикам".

К слову, в новой "донат-воронке", украинки решили перещеголять как американок - эпохи ВМВ, так и нашу раннюю героиню - Кейлен Уорд. В телеге запальчивые барышни с незалежной решили идти много дальше, и высылали фото не только своих прелестей, но и знакомых девушек, решивших таким вот незатейливым образом поддержать ВСУ. И да, вскоре к представительницам слабого пола присоединились представители не совсем традиционных ценностей (те самые с радужными флагами). Как говорится, гендерной идентичности вам в ленту. Но увы, счастье не было долгим - проклятый "агент КГБ" - Дуров, а точнее его "прихвостни" из телеги, заблокировали канал квир-людей и прочей пернатой вкусовщины. Теперь при переходе по ссылке нас встречает вот такая плашка:

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Но украинки не были бы украинками, если бы сдались, в хорошем смысле этого слова, и организовали приватный канал, тождественный удаленному ранее.





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Схема была настолько "рабочей", что кто-то более вдумчивый с коммерческой жилкой, решил продолжить начинание, но уже масштабируя явление, так появился Теронлифанс, расшифровывавшийся как терроборона с "элементами" OnlyFans. Та же эротика (а может быть и жестче), но уже за валюту. Кстати, что проект оказался более жизнеспособным, и соответственно, с еще большей доходностью, должен говорить тот факт, что "взносы" менее 300 гривен - не принимаются. Данное движение собрало 25 миллионов гривен, это, конечно же меньше, чем движение Притулы, закупающего бронетранспортеры по троекратной цене, но тенденция очевидна...

И если вы думаете, что эти два "феномена" - это "фсе", смею вас разочаровать. Существует также "прожект" - #хтивийпонеділок, где фотографии "берегинь нации" самых развратных ракурсов должны мотивировать поклонников обнаженного женского тратить больше на военную поддержку Украины.

Продолжение следует...



