Немецкое качество - это уже самый настоящий "бренд". Но как насчет неудачной эргономики - ведь качество качеством, а вот плохие "дизайнерские идеи" изматывают сильнее, чем постоянно открывающиеся двери "Москвича". Так о чем это я...
реклама
В адрес топ-менеджмента "по связям с общественностью" Volkswagen Group стали поступать многочисленные письма с гневным подтекстом. Причина - неудачное расположение сенсорных панелей на электромобилях компании. Так инженеры компании перенесли данные инструменты управления в область руля. В стиле высказывания одного русского деятеля: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". И мечты сделать "как в смартфоне" разбились об суровую реальность.
Так "нововведение" стало сильно мешать при управлении транспортным средством. Пример: при повороте руля резко возросли случаи случайного включения сенсорной панели и активирования ненужного в данный момент режима.
Но не надо думать что с такой "незадачей" столкнулись лишь владельцы новых моделей "Корчвагенов". У Мерседеса и БМВ те же проблемы, внедрившие "сенсорные" рули.
И менеджмент Фольксвагена принял единственно правильное решение: сделав обещание вернуться к "традиционной" компоновке.