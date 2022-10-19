Фирм и фирмочек в нашем большом мире - миллионы, а вот грандиозных корпораций и иже с ними - значительно меньше, тем больше на слуху такие монстры бизнеса как Apple и Samsung. Но и мы, Россия, "сами с усами". Наши Газпром и Роснефть - у всех на слуху, как и "детище" рыжего господина - "Роснано". В частности о нем...
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Так подоспела новость о живом обсуждении по поводу дальнейшей судьбы этой корпорации, причем ее дальнейший путь "в никуда" обсуждают на крупном правительственном уровне. Ведь группа санкций серьезно нарушила финансовое благополучие фирмы. А датировать такой огромный институт из бюджета представляется весьма накладным. Об этом заявил Антон Силуянов, наш министр финансов.
Предложенный выход из ситуации кардинальный: "будут резать по живому" - продавать убыточные активы в частные руки, а то что еле сводит "дебет с кредитом" - пока еще попридержат в руках государства.
Но полное банкротство и "разорение" Роснано - пока еще не единственный вариант. При трезвом взгляде на ситуацию, у терпящей крах корпорации есть достаточно вкусные и прибыльные активы, например - "Лиотех", фирма, занимающаяся производством Li-ion аккумуляторов.
Будем следить за динамикой ситуации и пожелаем приятной жизни на чужбине Анатолию Борисовичу...