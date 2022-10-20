Развитый искусственный интеллект дает конкурентное преимущество вероятному противнику (Китаю). И от слов перешли к делу, ограничивая экспорт новейших технологий из США в Поднебесную

Уже давно прошло то время, когда боевые действия велись палками и камнями, да и мышечная сила давно перестала "решать", как и длинна главного калибра артиллерии, а вот что стало крайне важным, так это наличие прорывных технологий, будь то "мирный" Starlink или же спутник-шпион. Но и сейчас это постепенно отходит на второй план, а выходит подобие "Skynet" - военные нейросети (искусственный интеллект).

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Так искусственный разум помогает кораблям выбирать оптимальный маршрут движения в сложных метеоусловиях и уже установлен в порядке эксперимента на ряде военных судов, помимо прочего, беспилотники в скором времени, помогут выбирать командирам оптимальные уровни реагирования на ту или иную военную угрозу, в приоритетном режиме оставляя право финального решения человеку. На данном этапе такие технологии есть только у США. И эта страна не сильно то хочет появления таких возможностей и вероятных противников - например Китая.

Который пугает своим потенциалом уже сейчас, особенно после смелых заявлений на решающем пленуме для господина СИ, где вождь впервые после правления Великого Мао, может переизбраться на третий срок. И по словам Си Дзинь Пиня, возвращение в родную гавань Тайваня не за горами...

Американцы конечно же натужно думают над решением этой "проблемы", и первое, что решили, это ограничить ввоз таких нужных полупроводников в Поднебесную, боясь скачка технологий в оборонном направлении.

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