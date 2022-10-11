Этим надводным кораблем стал USV Mariner, вошедший в так называемый безэкипажный отряд из трех подобных кораблей

Что ни говори, а пока человек остается главным "орудием" современных битв и сражений, но специалисты, четко смотрящие в будущее, ответственно заявляют - так будет не всегда. И на смену устающему и нервничающему человеческому "воину" придет холодная расчетливая машина или даже водоплавающий корабль. О коем я вам сейчас и расскажу.

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Американская военка славится не только своим необыкновенным искусством пиления государственных бюджетов, но и смелыми попытками заглянуть "за горизонт", предсказать и первыми же освоить военную технику будущего. А так как США - морская держава, то нет ничего удивительного что "переселенцы" из "старой" Англии первым делом взялись за боевые корабли, которые способны осуществлять свои функции полностью без участия человека.

Таким проектом стал USV Mariner, уже третий корабль безэкипажной серии.

Разработка подобного беээкипажного подхода стартовала практически десять лет назад из-за перспективных мыслей Командования беспилотных систем США (есть и такое). И уже как в прошлом году были представлены первые образцы новых продвинутых "кораблей-беспилотников", к которым уже в этом году присоединился USV Mariner.

Новоспущенный "Маринер" представляет собой 60-метровое судно на дизельном ходу с рубкой (для потенциального размещения человеческого экипажа), способное самостоятельно проводить весь спектр боевых или поддерживающих задач с полным набором соответствующего оборудования. А для выполнения первого пункта сам корабль можно оснастить ракетно-пушечным вооружением, способным быть использованным, в том числе, в полностью автономном режиме без участия человека.









Так "старший брат" Маринера - USV Ranger, вышедший в свое плавание несколько раньше, выполнил вполне себе успешный запуск зенитной ракеты, удачно поразившей учебную цель-мишень.

Пока что данные "бездушные корабли" - лишь "испытательный стенд" морских суден, но даже дураку понятно, в совсем неотдаленном будущем именно такой формат участия в морских схватках будет задавать передовой тренд морской стратегии и тактики. Ну а нашим корабелам следует ускорить разработку своих надводных кораблей "беспилотного типа".





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