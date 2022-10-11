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В США начали испытание корабля-беспилотника, способного нести ракетное вооружение
Этим надводным кораблем стал USV Mariner, вошедший в так называемый безэкипажный отряд из трех подобных кораблей
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   Что ни говори, а пока человек остается главным "орудием" современных битв и сражений, но специалисты, четко смотрящие в будущее, ответственно заявляют - так будет не всегда. И на смену устающему и нервничающему человеческому "воину" придет холодная расчетливая машина или даже водоплавающий корабль. О коем я вам сейчас и расскажу. 

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   Американская военка славится не только своим необыкновенным искусством пиления государственных бюджетов, но и смелыми попытками заглянуть "за горизонт", предсказать и первыми же освоить военную технику будущего. А так как США - морская держава, то нет ничего удивительного что "переселенцы" из "старой" Англии первым делом взялись за боевые корабли, которые способны осуществлять свои функции полностью без участия человека. 

USV Mariner. Источник фото: topwar.ru

   Таким проектом стал USV Mariner, уже третий корабль безэкипажной серии. 

   Разработка подобного беээкипажного подхода стартовала практически десять лет назад из-за перспективных мыслей Командования беспилотных систем США (есть и такое). И уже как в прошлом году были представлены первые образцы новых продвинутых "кораблей-беспилотников", к которым уже в этом году присоединился USV Mariner.

   Новоспущенный "Маринер" представляет собой 60-метровое судно на дизельном ходу с рубкой (для потенциального размещения человеческого экипажа), способное самостоятельно проводить весь спектр боевых или поддерживающих задач с полным набором соответствующего оборудования. А для выполнения первого пункта сам корабль можно оснастить ракетно-пушечным вооружением, способным быть использованным, в том числе, в полностью автономном режиме без участия человека. 


Источник фото: topwar.ru


   Так "старший брат" Маринера - USV Ranger, вышедший в свое плавание несколько раньше, выполнил вполне себе успешный запуск зенитной ракеты, удачно поразившей учебную цель-мишень. 

   Пока что данные "бездушные корабли" - лишь "испытательный стенд" морских суден, но даже дураку понятно, в совсем неотдаленном будущем именно такой формат участия в морских схватках будет задавать передовой тренд морской стратегии и тактики. Ну а нашим корабелам следует ускорить разработку своих надводных кораблей "беспилотного типа".


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#usv mariner #корабль-беспилотник
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