Илон "наше все" Маск решил снова поиграть в опасную игру. Теперь он обернул всю ситуацию "взад", сдавшись под напором обстоятельств, а может быть из-за звонка вашингтонского обкома, но факт остается фактом: господин "культ личности" снова будет платить за свои же спутники Starlink на Украине. Но вы будете смеяться - им все равно остались недовольны.
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Прямая цитата звезды твиттера:
Что интересно, бездонная мошна Пентагона отказалась финансировать хотелку Маска, отфутболив его просьбу.
Но оказывается, даже среди знаменитостей возвращение Маска не встретило яростного энтузиазма, так Ким Дотком (бывший владелец файлообменника Megaupload и Mega), возмущенный двойной игрой Маска; не преминул довести свою точку зрения до общественности, где объявил Илона в поддержке войны США с Россией. Назвав эту битву опосредственной, могущей по щелчку пальцев перерасти в прямой обмен ядерными ударами между двумя гегемонами.
Обычные же пользователи добавили, что отключение Starlink на Украине способствовало бы скорейшему окончанию бесконечных сражений. Но видимо Маск думает иначе...