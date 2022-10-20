Дыхательный аппарат способен принести пользу в особенности недоношенным младенцам, ввиду высокой летальности последних от бронхолегочной дисплазии

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Как легко отличить медицину прошлого от медицины настоящего, а все очень просто. Та, давнишняя ситуация в здравоохранении отличалась, прежде всего, высокой младенческой смертностью, именно поэтому тогда было принято рожать максимально много с надеждой что-кто да "доживет". И подобная "тактика" срабатывала, об этом можно с легкостью судить по постоянному росту кривой численности населения. Но на сейчас ситуация иная: детей рождается крайне мало, а проблемы все те же...

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Дочка Ростеха, фирма "Швабе", конструирует устройство, основной принцип которого можно назвать емким словосочетанием - "газожидкостная вентиляция легких". Медицинский аппарат служит цели спасения недоношенных младенцев, "порок" которых - слабая раскрываемость легких, так называемая бронхолегочная дисплазия.









ИВЛ "nextgen" закачивает в легкие новорожденного жидкость, обогащенную кислородом, после чего у больных увеличивается шанс на выздоровление. Но не стоит думать, что применение устройства ограничивается только лишь малютками, на самом деле ИВЛ от Швабе можно будет применять и для людей пожилого возраста и старше, ну и конечно же для лиц, перенесших и переносящих опасные легочные поражения. Даже использовать в качестве "кулера" для охлаждения всего человеческого организма для срочного оперативного вмешательства в мозг.

В ближайшем будущем ожидается доработка устройства и скорейшее внедрение в производство.

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