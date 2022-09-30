Подобная величина, а точнее рублевая цена за 1 евро была в октябре 2014 года

Сейчас сложное время для Европы, чтобы в этом убедиться, не обязательно смотреть господина Соловьева, достаточно посмотреть на курс европейской валюты в обменниках (51.60 рублей за 1 евро). Ведь так низко "не падал" Евро аж с осени 2014 года.

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А причины роста курса рубля к этой валюте довольно прозаические: текущая геополитическая картина мира не даст соврать. Зашкаливающая европейская инфляция, которая может перейти в этап неконтролируемого галопа - это все то, что заслужила вечно ведомая Европа, долженствующая сказать огромнейшее спасибо своему "жокею" из-за моря-окияна. Судите сами: уровень инфляции в европейском экономическом флагмане Германии достиг значений послевоенного уровня. Вилли Брандт там наверное вертится как пропеллер (сами знаете где), а фрау Меркель уже очень сильно жалеет, что ушла на такую заслуженную пенсию, но что делать - выродились наследники великой канцлерин.

Ну и конечно не стоит забывать про "газовую удавку", которая немилосердно затянулась на шее старушки-Европы. И даже избавление от тоталитарного Северного потока не ослабило этот элемент удушения. Ждем великого исхода Европы за океан, кто конечно успеет зацепиться на шасси улетающего самолета...

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