Игра, где баталии развернутся между тысячи человек - не может оставить равнодушной, особенно если участники боестолкновений - гигантские боевые рботы

Сентябрь этого года богат на разнообразные события, и я это не про "чудо острова Борнхольм", и не про стопятьсотый запуск миссии на Луну американцами, а про многообещающую игру - Earth from Another Sun, относящуюся к жанру MMO и его космическому подтипу.

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Буквально на днях в сети примелькался интригующий трейлер игры. Где в мире космических войн и земных битв ваша роль сводится к масштабным столкновениям с другими тысячами интернет-игроков, управляющих чудовищного размера роботами.









Читается крайне интригующе, клюют не только заядлые геймеры, но и привередливые критики, которые по достоинству оценили наброски будущей игры, влюбившей в себя ярче чем небезызвестная Starfield. К слову, в эту игру, доступную в деморелизе, смогут поиграть все желающие в течение недели на фестивале Steam Next Fest.

Идея проекта выглядит ни на что не похожей (ну почти), а создатели игры заверяют, что геймер сможет комплектовать свои собственные ударные армии, в которых "рядовыми солдатами" будут маршировать Мехи, готовые отправиться по мановению командной руки на любой астероид, с миссией "нести справедливость во имя Луны". Разумеется, успешная миссия будет хорошо оплачиваться банальными репутацией и деньгами.









Если же вам претит атмосфера подчинения, то вы можете вдохнуть воздух свободы, между глотками кислорода непроизвольно "грабя караваны" космических пространств. Но можно выбрать и другие роли "покорителей пространств".

Все это звучит задорно и прельстиво, но внедренная технология блокчейна может загубить общую идею, как загубила множество подобных "игровых стартапов".

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