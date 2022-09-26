По причине осеннего тропического шторма, который может вызвать "непредвиденные ситуации" на стартовой площадке

Бесконечно можно смотреть на три вещи, две первых вы прекрасно знаете, а третья "вещь" - это как хитромудрые американцы пытаются запустить уже не в первый и не во второй раз ракету-носитель, дающую старт лунной исследовательской программе Артемида. В этот раз вмешалась ее величество - природа, точнее погода, которая своими, сюрприз-сюрприз, тропическими шторами, портит весь предполагаемый гешефт знаменитой NASA.

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"Виновником" оказался тропический шторм Ян, который я бы негуманно обозвал Владимиром, ведь известно, что это имя ну очень особенно поперек горла у многих американских политиканов и не только лишь их одних...

Ну а пока напомним, что же это за "первый этап", ради которого в третий, если не в четвертый, злосчастный космический корабль не может отправиться в космос.

"Первым делом" космическое агентство отправит к искусственному спутнику Земли беспилотный летальный аппарат "Орион", с последующим возвращением на Землю. И вот ради него и затевается запуск ракеты-носителя "SLS".

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