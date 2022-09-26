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Madarator За пост начислено вознаграждение
Американцам в очередной раз не удалось дать старт лунной миссии "Артемида"
По причине осеннего тропического шторма, который может вызвать "непредвиденные ситуации" на стартовой площадке
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    Бесконечно можно смотреть на три вещи, две первых вы прекрасно знаете, а третья "вещь" - это как хитромудрые американцы пытаются запустить уже не в первый и не во второй раз ракету-носитель, дающую старт лунной исследовательской программе Артемида. В этот раз вмешалась ее величество - природа, точнее погода, которая своими, сюрприз-сюрприз, тропическими шторами, портит весь предполагаемый гешефт знаменитой NASA.

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Ракета - Falcon Heavy. Источник фото: Реутерс


   "Виновником" оказался тропический шторм Ян, который я бы негуманно обозвал Владимиром, ведь известно, что это имя ну очень особенно поперек горла у многих американских политиканов и не только лишь их одних...

   Ну а пока напомним, что же это за "первый этап", ради которого в третий, если не в четвертый, злосчастный космический корабль не может отправиться в космос. 

   "Первым делом" космическое агентство отправит к искусственному спутнику Земли беспилотный летальный аппарат "Орион", с последующим возвращением на Землю. И вот ради него и затевается запуск ракеты-носителя "SLS".

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#артемида-1 #миссия nasa artemis
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