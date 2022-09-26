При обнаружении опасных патогенов, маска незамедлительно информирует окружающих посредством смартфона

В текущей ситуации мы кажется стали забывать о том, как нас два года терзал коварный и непонятный COVID-19, он же коронавирусная инфекция. Но холодное время года может внезапно помочь напомнить об этом. И как это не знать Китаю, откуда стремительным домкратом и началось распространение знаменитого вируса.

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Так вот, помимо ужасающих карантинных мероприятий, но надо признать, очень эффективных, китайские ученые решили сделать "ход конем", представив "чудо инженерной мысли", скромно обозванное биоэлектронной маской.

Принцип работы маски довольно прост, ведь способ распространения гриппа и "короны" - одинаков и вызывается респираторными возбудителями, то есть с помощью мельчайших капелек, выделяемых зараженными людьми во время беседы или кашля (процесса чихания).









И именно эти частички жидкости маска "анализирует" с помощью датчика, содержащего рукотворные молекулы SARS-CoV-2 и гриппов.

Обнаружив содержание этих патогенов в окружающем воздухе, маска "уведомляет" с помощью мобильника пользователя.

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Цена электронного продукта пока неизвестна.