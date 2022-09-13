Пунктуальный человек не любит опаздывать, это ясно из самого определения пунктуальности. Которое для кого-то обозначает точность минута в минуту или секунда в секунду. Но не для физиков из Оксфорда (те самые британские ученые, которые не те самые), сумевших сделать "точное время" еще более точным.
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Уже давно эталоном точного времени стали так называемые атомные часы, которые так точны благодаря "золотому стандарту" изотопа цезия. Хронометраж, который используется уже около полусотни лет, начиная с 1967 года. Но данный "стандарт" стал "устаревать", все благодаря неутомимым стараниям британских ученых, которые, изучив дополнительные свойства иттербия, пришли к выводу, что используя этот материал атомные часы(а точнее их точность) можно сделать еще стабильней и предсказуемей в плане вероятности погрешности. И даже в данной ситуации можно пойти дальше, в плотную приблизившись к так называемому пределу Гейзенберга. Для этого были созданы квантово-запутанные стационарные блоки, на которые был направлен луч лазера. После чего порознь стоящие установки атомов "синхронизировались", "переплюнув" точность часов, основанных на иттербии,