Компания Solo Stove создала бездымную печь для разжигания прямо на обеденном столе
Кто не мечтал, будучи ребенком, в созданном на скорую руку домашнем шалаше - "разжиться" печкой, но здравый смысл даже ребенку подсказывал: делать этого не стоит, если не хочется устроить пожар, аналогичный пожару Древнего Рима, устроенному Нероном. Но кажется, детские мечты стали сбываться. Как говорится лучше поздно - чем никогда. Наконец-таки появилось физическое воплощение детских фантазий - бездымная "портативная" печка.
реклама
Данную штуковину в век потенциальных полетов на Марс и создание роботов-тараканов представила фирма Solo Stove. К слову, миниатюризированные печи - это как раз та "тема", на которой специализируется компания. И появление настольной бездымной печи - логичное развитие коммерческой линейки фирмы-производителя.
Сама печурка выполнена из нержавейки, ну а дыма во время использования нет, не потому что устройство горения сконструировал сам Амаяк Акопян, а по причине особенной конструкции внутренней камеры.
Для "питания" печи используется как классическое дерево в виде маленьких поленцев, так и топливные гранулы, так называемые пеллеты, правда для них нужен "переходник", входящий в поставку вместе с печкой. Ну а чтобы не "подгорела" поверхность стола, у печки имеется и особая подставка, легко помещающаяся при транспортировке в "тело" печи. И самое главное - печь весит всего "полкилограмма" - точнее 0.635 кг. А цена малышки - 80 долларов.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила