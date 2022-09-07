Японские ученые дооснастили свою предыдущую "модель" таракана солнечными панелями и литий-полимерными АКБ. Теперь таракан может "служить" два часа, а после получасового отдыха-подзарядки продолжать и дальше спасать людей, находя их под завалами

Сколько живешь на этой удивительной планете - не перестаешь удивляться человеческому гению и просто хитрой выдумке. Иначе и не скажешь, ведь додуматься придумать робота уже легко - но "усовершенствовать" живой организм - вот это будет хитрО. Раньше были управляемые мухи и роботы-пауки, теперь очередь "дошла" до тараканов. Которым самой природой определена роль скаутов-разведчиков с невообразимыми возможностями в отличие от примитивных роботов. Так как тараканы малы (доступна любая маленькая щель), мобильны (способны "порхать" аки бабочка).

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Надо заметить, насекомых уже нагрузили "сполна": существуют такие разновидности, как кибернетизированная саранча с возможностью поиска взрывчатки, аналогичная стрекоза с функцией "дрона", а теперь "добрались" до тараканов. Которые будут нести "службу" в "МЧС". Служба же заключается в поиске людей под завалами.









Чуть не забыл, раз указанное животное - киборг, то любому кибернетезированному механизму требуется источник питания, в ранних версиях использовались обычные батареи со скромным "внутренним" ресурсом, теперь же японские ученые решили перейти на солнечные панели, оснастив своих "подопечных" - мадагаскарских тараканов, такими вот современными "шмотками".

В "комплектацию" дооснащения также входят продвинутые литиевые батареи (с приставкой полимерные), беспроводная "рация-приемник", управляющий комплекс, интегрированный для управления движителями насекомого - лапками. Данный модуль как раз и "подпитывается" от батарей, толщиной "обычной" пленки в четыре тысячных миллиметра.

Самое главное - таракан в "режиме киборга" может функционировать до двух часов, после чего уставшему "роботу" требуется получасовой "отдых" на жарком солнышке для зарядки солнечной панели.

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