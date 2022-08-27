Сказал бы мне кто-нибудь с десяток лет назад, что у Китая будет своя космическая станция - такому глашатаю я бы просто рассмеялся в лицо и обозвал врущей "редиской". Но времена теперь лихо изменились, теперь не Китай учится у России, а боюсь придется Рогозину ехать на обучение премудростям государственной работы, забывая свои навыки пустопорожней деятельности во "вражеском твиттере". Но спустимся-ка мы на грешную землю.
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Китайцы "запульнули" в космос второй сегмент своей пока еще неготовой космической станции. Осенью поступит финальный "кубик LEGO" и станция будет практически готова. Но для того чтобы увидеть станцию, не придется ждать дождливой осени. Порадовать фотками и заодно попиариться на фоне масштабного слива тайваньского кейса китайцы все-таки попробовали. Китайский "первый канал" - космическое CNSA показало впечатляющие кадры станции "Тяньгун".
Сама станция будет состоять из трех модулей с солнечными панелями и гироскопами, необходимыми для позиционирования и точной коррекции орбиты летающего космического дома. Из интересных фактов: станция в 5 раз легче МКС (неужто китайцы сэкономили на металле, заменив его дешевым силумином) и должна прослужить не менее 10 лет.