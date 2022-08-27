Хотите - верьте, а хотите - нет, но ученые сделали довольно неприглядные наброски ближайшего будущего, где по мнению тех же ученых, наступление 2100 года могут увидеть не только лишь все. Всему виной масштабное потепление из-за непрекращающегося изменения климата, виной чего выступает сам человек и его деятельность.

Взяв расчеты ученых, мы можем наблюдать, что температура с доиндустриального периода повысилась аж на два градуса "всего лишь", но и таких показателей, если человек сможет остановиться на текущем уровне экологических пакостей, может хватить для того, что бы тропики и субтропики пересекли невидимую линию невиданной жары. После чего стать попросту опасными для жизни.





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А все что северней, то эти территории будут под постоянным валом тепловых волн, тот же Чикаго ждет 15-кратное увеличение дней с опасной жарой.

По мнению изучающих поднятый вопрос, нам "не придется ждать" конца века, чтобы наблюдать множество смертей из-за нарастающих по интенсивности и площади масштабов жары.

Но американские ученые тут же "подсуетились", придумав концепцию гигантских кремниевых сфер, запущенных на орбиту телескопа Джеймса Уэбба, способных отражать и поглощать до 2% солнечного излучения, что может дать гигантское подспорье в области уровня глобального потепления.

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