Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Жара к 2100 году может сделать большую часть Земли непригодной для нормальной жизни

Именно так и будет, если по мнению ученых жители планеты не будут бороться с изменениями климата
[ ] для раздела Блоги
+
3060 Ti MSI за копейки - смотри
-30% на 6700XT ASUS
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Хотите - верьте, а хотите - нет, но ученые сделали довольно неприглядные наброски ближайшего будущего, где по мнению тех же ученых, наступление 2100 года могут увидеть не только лишь все. Всему виной масштабное потепление из-за непрекращающегося изменения климата, виной чего выступает сам человек и его деятельность.

   Взяв расчеты ученых, мы можем наблюдать, что температура с доиндустриального периода повысилась аж на два градуса "всего лишь", но и таких показателей, если человек сможет остановиться на текущем уровне экологических пакостей, может хватить для того, что бы тропики и субтропики пересекли невидимую линию невиданной жары. После чего стать попросту опасными для жизни.


Источник фото: vogazeta.ru

реклама


   А все что северней, то эти территории будут под постоянным валом тепловых волн, тот же Чикаго ждет 15-кратное увеличение дней с опасной жарой. 

   По мнению изучающих поднятый вопрос, нам "не придется ждать" конца века, чтобы наблюдать множество смертей из-за нарастающих по интенсивности и площади масштабов жары. 

   Но американские ученые тут же "подсуетились", придумав концепцию гигантских кремниевых сфер, запущенных на орбиту телескопа Джеймса Уэбба, способных отражать и поглощать до 2% солнечного излучения, что может дать гигантское подспорье в области уровня глобального потепления.

   

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

экология изменение климата футуризм предсказание будущего
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
20
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
11
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
19
Главные игры августа 2022 года
17
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
31
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
29
Ретроклокинг: история Super HEDT
44

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Канадская Siemens хочет вернуть Газпрому ещё 5 турбин – почему РФ не даст Европе больше газа
64
Возврата к майнингу Эфира на видеокартах не будет – миллионы видеокарт хлынут на рынок 15 сентября
64
Corsair представила гибкий 45-дюймовый OLED монитор с частотой обновления 240 Гц
8
Дефектная видеопамять Hynix оказалась и на видеокартах RTX3060 Ti производства 2022 года
36
Создателям российского игрового движка отказано в государственном финансировании
38
В World of Tanks грядут большие перемены – какую видеокарту купить для перехода в EU-регион
25
Майнинг всё – фермеры не планируют продавать видеокарты и массово переходят на Ethereum Classic
14
Выбираем оптимальную видеокарту NVIDIA по соотношению цены/fps – 5 моделей на любой кошелёк
5
Эпоха свободной ОС Linux подошла к концу – Fedora и Ubuntu начали следить за пользователями
4
Выбираем процессор правильно – 6 моделей AMD и Intel за которые не будет стыдно перед друзьями
17
Видео: свежий трейлер ролевого экшена Steelrising посвящён достопримечательностям Парижа
+
Девочка с помощью любительской радиостанции смогла дозвониться до астронавта МКС
9
Основатель SMIC создал компанию по производству материалов для изготовления фотомасок в Китае
+
Обладатель образца Ryzen 9 7950X смог достичь частоты 5.5 ГГц, но столкнулся с трудностями в CPU-Z
5
8-ядерный Ryzen 7 7700X обходит флагман Ryzen 9 5950X на 19% в одноядерном тесте Cinebench R20
61
IKEA в России - "уйти нельзя остаться"
4
Как неправильно собрать компьютер – стоит ли доверять сборку другу или соседу за баночку пива
5
Энтузиасты показали на Unreal Engine 5 впечатляющий лес в разные времена года
3
Смартфон Nokia G400 5G, с дисплеем 120 Гц и процессором Snapdragon 480+, теперь доступен для покупки
5
Астрономы обнаружили на расстоянии в сто световых лет планету, покрытую океаном
9

Популярные статьи

5 лучших кооперативных игр для двух игроков
20
"Реальная частота памяти" или о вашей отсталости от технологий
47
Улучшаю дешёвый кулер для процессора топовым вентилятором, результат впечатляет
76
Гайд по грамотному и эффективному разгону видеокарт GeForce RTX
52
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
20
Электрокары не оправдали ожиданий экспертов – цены растут, а перспективы туманны
37
В США назревает гражданское противостояние – стоит ли ждать войны и в чём причина противоречий
94
Как установить SATA накопители, если корпус слишком маленький для этого
29
Краткий обзор фильма "За пределами пустоты"
17
Краткое тестирование в игре Saints Row 2022
4

Сейчас обсуждают

stas1986
08:29
У Nvidia после Turing с производительностью на ватт все плохо стало, не смотря на новые тех процессы. Но не настолько же: RTX 4060 с потреблением 240W имеет производительность на уровне с RTX 3060 Ti ...
Народные GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti почти в 1.5 раза быстрее своих предшественниц — инсайд
Yilec
08:26
Земля тряслась - как наши груди, Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой... (С) М.Ю. Лермонтов 🤪
Дебютный трейлер экшена Quantum Knights, в котором уживаются магия и огнестрельное оружие
Гоогле Гооглев
08:23
Ахахаха
Гайд по грамотному и эффективному разгону видеокарт GeForce RTX
Ярослав Богомолов
08:20
Лексагон, это далеко не столь очевидно, что он рассчитывает на рост. Вполне возможно, что это просто показательное мероприятие, чтобы придать уверенности инвесторам на фоне медленного, но верного обва...
Налетай, подешевело: глава Intel купил акций компании на полмиллиона долларов
stas1986
08:18
Да не логично ей было давать 12 ГБ, ведь более старшие RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3070 Ti имеют 8 ГБ.
Инсайдер поделился производительностью RTX 4060 и RTX 4060 Ti
swr5
08:07
Мониторы у Dell были приличными десять лет назад, за все эти годы качество очень сильно упало, а ценник непомерно вырос.
Dell уходит из России и увольняет всех сотрудников
Андрей Стелкори
08:03
Каким местом ты пытался выставить 3600? Там предел это 3200 - штатная частота для 11го поколения. H чипсет в разгон ОЗУ не может.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H510M-K: бюджетный король
Андрей Стелкори
08:00
Никак, у нее нет поддержки этой мертвой системы.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H510M-K: бюджетный король
MrBruno77
07:59
игра неоптимизированный кусок говна, fhd высокие настройки графики, r5 5600x rtx 3070, просадки до 20 кадров со включенным dlss, да сюжет говно как и сама игра
NVIDIA против AMD – какую видеокарту купить для Cyberpunk 2077 в разрешении 1080р, 2К и 4К
Ел Гречко
07:58
сейчас вообще-то довольно неплохой отложенный спрос со стороны самых верных покупателей - геймеров-задротов. И на фоне видеокарт по 1000+ долларов они даже насчёт цен сильно ныть не будут. Вообще, ес...
NVIDIA в последние полтора года могла получать от реализации видеокарт майнерам по $800 млн в квартал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем