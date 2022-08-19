Аномально высокие температуры стали воистину частым явлением на нашем "шарике". Несулящим ничего хорошего нашей планете, и дабы привлечь к этому внимание общественности, у такого грозного природного явления теперь появились имена собственные

Хорошо летом сходить на рыбалку или же просто понежиться на местном пляже, именно такими мыслями руководствуешься, когда видишь в яндекс-погоде летние температуры, но все это может отойти на другой план, так как по нашей многострадальной планете начинает шествовать глобальное потепление, которое таит прямую угрозу выживаемости человеческого вида. Ведь когда у нас "немного" жарко, в южных странах к заменителю слово жара "подбираются" уже совсем другие синонимы. Ученые, которые стараются не нагнетать панику, назвали такие явления тепловыми волнами, в переводе на обывательский язык, называемые "аномально высокой жарой". В Испании таким волнам уже дают собственные имена - например Zoe. К слову, "в былые времена" такой привилегией пользовались только ураганы и знаменательные штормы. Сделано это, как водится у ученых, не просто так - такой шаг должен привлечь внимание к обозреваемой проблеме.

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Возвращаясь в жаркую Испанию, город в которой - Севилья, зафиксировал температуру в 44.4 градуса по Цельсию. Но бог с ней, с Испанией, где жарой никого не удивишь, но в списке "жароопасных" стран появилась и дождливая Англия, где термометр хоть и не смог достичь показателей засушливой Испании, но был близок к этому: жара на острове в некоторых местах позволила подняться ртути в градуснике до отметки в 40 градусов Цельсия.





Такое повышение температуры не проходит бесследно - каждый год порядка 125 млн человек на Земле начинают страдать от высоких температур, а если в дело вступает влажность, то явление жары переносится намного хуже.









Ну и не надо рассказывать, что попасть под такой температурный шквал - недопустимо. Хуже всего приходится старикам, детям и людям с "хроникой". Спасением от угрозы является установка кондиционера (привет большому счету "за свет"), употребление воды и спокойный образ жизни. Ну и не стоит забывать, что жара "проникает" в жилище с помощью оконного солнечного света, поэтому лучше купить плотные шторы или жалюзи.

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