Нет предела совершенству, если взять и разместить разрабатываемый "исследователь звезд" где-нибудь на поверхности Луны, то вполне возможно узнать тайны развития нашей Вселенной.

"Нельзя почивать на лаврах" - именно с такими мыслями ученые знаменитой NASA принялись разрабатывать очередной телескоп для "проникновения" за неисследованные горизонты космоса. К слову, новый радиотелескоп получил и собственное название - Lunar Crater Radio Telescope. Отличается "потенциальный хит" от всех предыдущих телескопов своим расположением: ведь он будет находиться не где-нибудь, а на поверхности Луны в кратере. Подобный шаг позволит погрузиться в тайны ранней Вселенной всяко лучше, чем даже знаменитый "Уэбб".

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Новый телескоп будет иметь следующие ключевые параметры: "рабочая тарелка" размерностью 350 метров, которая на первоначальном этапе планировалась диаметром аж 1 километр, но текущие технические возможности не позволяют пока что реализовать подобный технический сценарий.









Доставляться же на Луну новое устройство будет на очень мощной ракете в сложенном состоянии. После прилунения в кратере телескоп в автоматическом режиме развернется аки трансформер (знаменитый Хаббл уже проделывал нечто подобное ранее). Ну а носитель будет использоваться и дальше, например как преемник передатчик.

Правда дороговизна проекта, оцениваемого в несколько миллиардов долларов, способна отложить постройку и запуск радиотелескопа.





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