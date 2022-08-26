Документ, якобы написанный Галилеем о спутниках Юпитера, оказался подделкой
"Лучше поздно - чем никогда". Именно со столь всеми знакомой цитатой выступил приглашенный по случаю эксперт-почерковед, обнаружив признаки подделки исторического документа авторства якобы самого Галилео Галилея.
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Как бы то ни было, документ о спутниках Юпитера, являющиеся "жемчужиной коллекции" Мичиганского университета, оказался никогда не принадлежавшим руке знаменитого астронома средних веков. Это стало известно в ходе внутренней проверки одним из сотрудников в ранге "профессора", а выдало фальшивку - наличие водяных знаков, которые могли появиться на "исторической бумаге" ну никак не раньше XVIII века. Когда, к слову, знаменитый ученый был уже как 100 лет в могиле.
Сама рукопись находится в библиотеке дома знаний с 1938 года, бывши подаренной меценатами заведения. Которые, в свою очередь, приобрели документ чуть ранее у другого торговца древностями. "Заверил" же подлинность документа кардинал Пьетро Маффи, якобы сличив данную рукопись с другими письмами Галилея.
Дальнейшее расследование привело к Тобии Никотре, фальшивомонетчику из Италии, "спалившимуся" на бумаге с водяными знаками, где по обыкновению изготовители оной ставили "водяное клеймо" о месте производства и наименовании завода. Начав распутываться клубок обмана помог найти подобную фальшивку уже в Нью-Йоркском университете.
Что будет дальше с этими фальшивками - источники знакомые с ситуацией - не сообщают.
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