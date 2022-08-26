"Лучше поздно - чем никогда". Именно со столь всеми знакомой цитатой выступил приглашенный по случаю эксперт-почерковед, обнаружив признаки подделки исторического документа авторства якобы самого Галилео Галилея.









реклама

Как бы то ни было, документ о спутниках Юпитера, являющиеся "жемчужиной коллекции" Мичиганского университета, оказался никогда не принадлежавшим руке знаменитого астронома средних веков. Это стало известно в ходе внутренней проверки одним из сотрудников в ранге "профессора", а выдало фальшивку - наличие водяных знаков, которые могли появиться на "исторической бумаге" ну никак не раньше XVIII века. Когда, к слову, знаменитый ученый был уже как 100 лет в могиле.









Сама рукопись находится в библиотеке дома знаний с 1938 года, бывши подаренной меценатами заведения. Которые, в свою очередь, приобрели документ чуть ранее у другого торговца древностями. "Заверил" же подлинность документа кардинал Пьетро Маффи, якобы сличив данную рукопись с другими письмами Галилея.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 3070 Ti за 60 тр в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Дальнейшее расследование привело к Тобии Никотре, фальшивомонетчику из Италии, "спалившимуся" на бумаге с водяными знаками, где по обыкновению изготовители оной ставили "водяное клеймо" о месте производства и наименовании завода. Начав распутываться клубок обмана помог найти подобную фальшивку уже в Нью-Йоркском университете.

Что будет дальше с этими фальшивками - источники знакомые с ситуацией - не сообщают.



