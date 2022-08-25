Самая большая планета Солнечной системы "раскрылась в новом свете", ведь теперь газового гиганта засняли в инфракрасном диапазоне

Как говорится, не только лишь Земля в иллюминаторе видна, особенно, если вашим "иллюминатором" в мир дальнего космоса выступят объективы новейшего телескопа Джеймс Уэбб. Создатели которого свое детище называют без тени скромности в своих словах - новой эрой в изучении космоса.

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В этот раз телескоп решил "подсобить" не фото далеких звезд и прочих пульсаров, а вполне себе "домашнего питомца Солнца" - планеты Юпитер.





Но для удивления видавшей виды астрономической публики пришлось подключить нестандартный ход: снимать планету в инфракрасном диапазоне. После последующей "проявки" былые мелкие детали заиграли новыми живыми красками. Например, у этой планеты есть свои полярные сияния и дымка. И даже облако-кольцо удивило своим синим цветом. А вот яркое пятно планеты стало "белее снега".

Но для обычного человека эти цвета не внесут ясности, которую попробую внести я: чем выше яркость отдельных областей, тем больше шансов что эти точки окажутся бушующими штормами. Но выше всех похвал своей неземной красотой конечно же удивляют кольца Юпитера. На фоне которых "парят" спутники гиганта - так называемые луны.









Новый подход в астрономии не разочаровал наблюдавших ученых - скорее наоборот: они были приятно шокированы полученной информацией и намерены продолжить подобные исследования в инфракрасном диапазоне.

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