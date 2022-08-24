Как написано в описании, у каждого есть свои тайны и маленькие секретики, но не каждый из нас "хакер" или даже уверенный пользователь смартфона, но теперь почти каждый освоит нехитрое ремесло создания секретной папки.

Создаем свою "коллекцию" конфиденциальных данных, для этого необходима единая папка, в которой будут собраны "бумажка с паролями от всех сайтов", интимные фото праздников и корпоративов и последний альбом Ольги Бузовой. Дальше следуем за алгоритмом:

Скачиваем и инсталлируем Google Files После запуска приложения "жмакаем" на button "Просмотр" Выбираем пункт "Подборки" Далее - жмем на "Секретная карта" Финальный штрих: выбрать способ шифрования - тут сложностей возникнуть не должно.

После через интерфейс предустановленной программы Google Files отмечаем наши "секретики" и выбираем пункт "Убрать в секретную папку". Подтверждаем действие выбранным способом защиты. Тут тоже все просто.

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Для доступа в "пещеру Али-Бабы" заходим в приложение и следуем "указателю", а именно: Просмотр - Подборки - Секретная папка. Вот и все. Ваши тайны защищены. До попадания сами знаете куда :)







