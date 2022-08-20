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Британские ученые снова рассматривают снимки НЛО

Многие из нас считают, что видели НЛО, особенно в подвыпившем состоянии, но не многие могут это "доказать". А вот на днях британские ученые опубликовали снимок, на котором по их предположению запечатлен самый настоящий НЛО
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   В мире столь много планет и звезд, что ну никак не хочется верить в мысль - что мы единственные в этом холодном бездушном космосе. Тому есть ряд причин: многочисленные свидетельства людей (обычно в состоянии "подшофе"), видевших парящие на месте или стремительно летящие сквозь облака летающие объекты непонятной идентификации, да и писатели и всемогущий Голливуд, не дают нам шанса выкинуть из головы странные видения межзвездных кораблей. Но на "выручку" уже спешат очередные британские ученые, которые утверждают, что в их руки попали подлинные копии настоящих фотографий с НЛО. 


Тот самый снимок. Источник фото: focus.ua


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   Ученый муж из Англии - Дэвид Кларк, продемонстрировал "лучшее фото НЛО", со словами, что это самое невероятное и достоверное доказательство наличествования  иноземного "пепелаца". Но скептики говорят, что на фото запечатлен секретный самолет США во время полета над Шотландией. 

   Сама история серии снимков с предполагаемым "НЛО" довольно известна: данные фото были получены двумя фотографами-любителями еще в августе предпоследнего года существования СССР. В свою очередь на шести фотографиях изображен объект, имеющий очертания ромба, и по свидетельствам очевидцев размер этого воздухоплавательного средства как раз укладывался в 30 метров. 

   Этими фотографиями "внезапно" заинтересовалось военное ведомство Великобритании, предварительно изъяв их. В последующем "фотодоказательства" легли "под сукно". Противники теории о внеземном происхождении объектов, запечатленных в кадре утверждают, что это не "межзвездные крейсеры", а лишь отражение камня в озере, а то и вовсе плавсредство рыбака.

   И дабы убедить всех в своей "правде", вышеобозначенный ученый не поленился найти отставного сотрудника оборонного ведомства, который на условиях полной анонимности и подтвердил "достоверность" снимка 1990 "года выпуска". Что на самом деле "изображено" на фото, прошу сделать самостоятельные выводы читателей Оверклокерс.


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