Поговаривают, что ядерная война как потенциально возможный вариант развязки текущих земных "трений" - вполне себе набирающий популярность - тренд. И под такое "дело" ученые из Британии решили сделать свои знаменитые исследования

Победа одной из сторон в ядерной войне - невозможна в принципе. Такую непреложную истину понимает каждый разумный человек. Но лавры странных исследований по-прежнему не дают покоя группе ученых с одного крупного северного острова, который мы все называем нашей Великобританией. И дабы не быть голословными, ученые провели свое исследование до победного конца, выяснив что шанс на "реновацию и развитие" спустя десятки лет после ядерного армагеддона есть лишь у Австралии и Аргентины. А вот родина Ученых - Англия, останется на задворках истории.

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"Умники и умницы", сопоставив данные о так называемой ядерной зиме, пришли к выводу, огненные бури, рожденные массированным обменом "ядрен батонов" - высвободят столько пепла, что каждый из нас забудет как "выглядит" родное солнце.

Пережившие первый этап "обмена любезностями" проживут не слишком много: в первую пятилетку отправятся в царство Аида до 5 млрд. человек.

Даже если отбросить гегемона США и противостоящему ему Россию, потенциальная война между густонаселенной Индией и Пакистаном, приведет к голоду 1 млрд. человек причем, что удивительно, голодать будут страны, находящиеся за многие тысячи километров от конфликтующих стран. А в результате непосредственных ракетных атак с "ядерным лицом" погибнет по меньшей мере от 50 до 100 миллионов человек.

Слово ученому:

По данным того же исследования, калорийность рациона большинства стран составит 10% от былого "разнообразия". Повезет лишь группе стран, похожих на Австралию и Аргентину из-за малого количества населения и сельскохозяйственным культурам, устойчивым к экстремальным условиям культивирования. Но и у них будут проблемы, правда иного порядка. Но на такие страны нацелятся группы беженцев, поэтому никому не будет житься вольно и свободно.





Но, как говорят все те же "умные человеки", при грамотном распределении пищевых ресурсов массового голода возможно избежать. Те же грибы и водоросли не боятся малого количества света, а если вовсю начать внедрять теплицы, то можно и "дожить" до момента солнечного "явления".

Опять же, все это станет возможным, если люди словно Сара Коннор начнут подготовку к суровому будущему уже сейчас в настоящем времени.





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