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Зеркала сайтов "фейк-ньюс" теперь можно блокировать

На днях Минцифры разработало законопроект, согласно которому за запрещенную к распространению информацию будут банить не только сайты-доноры, но и их многочисленные зеркала
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   Свободный интернет - это плохо или хорошо, наверное хорошо, когда информация проверенная и качественная, но совсем другое дело, когда информация заведомо специально ложная и даже -  непростительно вредная. В особенности, если ее начитается малограмотный индивид или что еще хуже - несмышленый ребенок (порой великовозрастный), и начнет действовать, нарушая существующее законодательство, а какой-нибудь заокеанский дядюшка (а вполне может быть и дядюшка с соседней страны) получит "зеленую копеечку" на свой счет в каких-нибудь багамских офшорах.

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Источник фото: iz.ru

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   Худо-бедно Роскомнадзор научился блокировать сайты с вредной информацией (как вы поняли, сайты с бесплатными фильмами и книгами сюда не относятся), но что делать, если внешние враги научились споро дублировать противоречащую российскому законодательству информацию на сайтах-клонах, в просторечии называемых зеркалами. Тут уже вовремя подсуетилось Минцифры, согласно распоряжению которой уже вовсю обсуждается проект закона о вечной блокировке сайтов, имеющих внешнее сходство и совпадение информации с ранее заблокированнами интернет-проектами. Достаточным условием для такой блокировки является даже лишь наличие "знакомых контактов" старой администрации запрещенных ресурсов.

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Источник фото: dw.com


   Теперь Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" дополнили новыми положениями, отвечающими "новым вехам" сегодняшнего дня. Депутат Госдумы Андрей Луговой (тот самый, если вы понимаете о чем я) рассказал, что в "расширенный список" включены любые сведения, порочащие ВС РС и содержащие прямой призыв к их деятельности за границей. За призыв к санкциям против граждан России и государства предусмотрен отдельный "пунктик".

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Источник фото: ukrinform.com


   Ну и исполнением решения о блокировке теперь занимаются интернет-провайдеры, которые и ограничивают доступ к запрещенным ресурсам. Правда враг не дремлет: айтишники врага коварны и хитры: обманный маневр заключается в дублировании противоправной информации на так называемых зеркалах сайтов. Чтобы избавиться от "вредоносных спор", Роскомнадзор вынужден уже расправиться с зеркалом, то есть прямо признать его "противоречащим законам РФ". Вот как раз для такой ситуации и модифицировали Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

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   Так каковы же признаки "зеркала" - таковых "пунктиков" всего четыре: "дизайн" противоправного ресурса, "тождественность" информации, удивительная "схожесть" контактных данных владельцев и их модераторов, ну и иные признаки. Для вечной блокировки хватит двух совпадений "по правилам". Как только ресурс "спалился" - Роскомнадзор не должен медлить ни секунды и сразу заблокировать сайт.


Источник фото: Андрей Луговой. rbc.ru


   Для тех, кому интересно "за историю вопроса": в этом году "черный список" празднует десятилетний юбилей реестра запрещенных сайтов. Кстати, простые граждане как я, доступ к "священным скрижалям" запрещенных сайтов не имеют, все что они могут, так это получить информацию по какому-то конкретному ресурсу, либо просто подать жалобу на тревожащий их сон и спокойствие контент. А вот кто владеет информацией о "запретных списках" в полном объеме - так это магистральные интернет-провайдеры. Которые согласно же этим спискам и блокируют ресурсы.

   Но и до этого дня провайдеры эффективно боролись с зеркалами, схожий алгоритм уже имеется, но он распространялся исключительно на сайты-зеркала пиратского контента, который (алгоритм в смысле) работает уже на протяжении пяти лет. Данный комментарий был получен от Антона Горелкина, члена такой любимой народной партии - "Единая Россия".


Источник фото: Антон Горелкин. Валерия Пащенко / АиФ


   "Оптимизацией" или упрощением порядка блокировки дублирующих "зловредов" призывал и Антон Немкин (член той же политической силы). Согласно словам которого, текущие алгоритмы еще не достаточно совершенны в вопросах противостояния здорового российского интернет-сообщества тлетворному влиянию запрещенной западной информации. 

   Ну и на заметку: попасть в "проскрипционные списки" запрещенных сайтов теперь можно не только лишь по решению самого справедливого суда на свете, но и по решению генерального прокурора и его непосредственных помощников. А вот шанса "выпасть" из списка нет - если нарушение многократное по части публикации недостоверной информации, то решение о бане - вечное. 

   За что же еще блокирует Роскомнадзор: за "порнографию" с участием несовершеннолетних, материалы о способах изготовления и употребления наркотиков, о призывах к суициду и "рекламе" таких способов, ну и конечно же о призывах к экстремизму и тем же беспорядкам.


Источник фото: bezopasnik.info


   Обнаруживший подобную информацию пользователь может (а по моему мнению и должен) направить соответствующее сообщение в форму обратной связи РКН, то же самое можно сделать анонимно. Разумеется можно и пожаловаться на информационные новостные порталы. Кстати, владельцы сайтов могут обратиться в строгий и справедливый Роскомнадзор по части своей блокировки. Авось после удаления противозаконного контента их "спасут" из бана.

    Не стоит "расслаблять булки" и координаторам соцсетей, модераторы которых обязаны в самостоятельном порядке находить и отправлять "в бан" запрещенные материалы и новости пользователей и сообществ. На подобную деятельность отводится ровно 24 часа. 


Источник фото: dw.com


   Обычный пользователь также может оспорить решение о блокировке своего поста, если считает что его сообщение никоим образом не нарушило отечественный закон и заблокировано по ошибке. Первый шаг должен быть направлен на разрешение подобных противоречий с администрацией социальной сети, если "общих точек соприкосновения" найти не удалось, тогда можно попробовать достучаться до "вершителя судеб" - великого Роскомнадзора. Который в течение 30 дней должен совершить "верификацию" решений админов соцсетей. После "оправдательного приговора" соответствующий пост должен быть разблокирован и возвращен обратно.  


 



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