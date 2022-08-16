По прогнозам всем известного газового монополиста, цена на газ в замерзающей в зимнюю стужу Европе будет порядка 4000 долларов за 1 тыс. куб. м

Компания "Газпром" выпустила "полугодовой" пресс-релиз по поводу своего главного экспортного товара - природного газа. Согласно озвученным данным, предоставленным в документе, уровень газовых поставок сократился на уверенные 36%, но как говорится есть нюанс: падение затронуло лишь страны Европы, а вот например, Китай порадовал, уровень "потребления" которого вырос и продолжает расти. Тут как раз и подоспели оценки по Европе: согласно более-менее скромным расчетам, зимние цены будут "очень согревать" Европейцев - шутка ли, тысяча кубов "голубого золота" будут стоить 4000 долларов.

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И как бы между строк. Газа было добыто меньше чем за прошлый аналогичный период, и казалось бы, следуя экономике Смита, раз стали меньше добывать, то и спрос должен был бы упасть, но как бы не так: Июльская цена скаканула за 2000 долларов за куб. Причина в "залежалой турбине", которую не торопится забирать Газпром. Тут еще на стороне монополиста играет неимоверная жара и последовавшая за ней засуха. Да и Норвегия "внезапно" поставила "на прикол" свои насосные станции и трубопроводы. Ведь лето - пора "ямочного ремонта". Так что Европа - не замерзай. Иначе нам будет тебя не хватать...

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