Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Газпром прогнозирует цену газа зимой в Европе в 4000 долларов
По прогнозам всем известного газового монополиста, цена на газ в замерзающей в зимнюю стужу Европе будет порядка 4000 долларов за 1 тыс. куб. м
анонсы и реклама
-100000р на 3080 Ti Gigabyte
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок

   Компания "Газпром" выпустила "полугодовой" пресс-релиз по поводу своего главного экспортного товара - природного газа. Согласно озвученным данным, предоставленным в документе, уровень газовых поставок сократился на уверенные 36%, но как говорится есть нюанс: падение затронуло лишь страны Европы, а вот например, Китай порадовал, уровень "потребления" которого вырос и продолжает расти. Тут как раз и подоспели оценки по Европе: согласно более-менее скромным расчетам, зимние цены будут "очень согревать" Европейцев - шутка ли, тысяча кубов "голубого золота" будут стоить 4000 долларов.

реклама


Источник фото: papik.pro


   И как бы между строк. Газа было добыто меньше чем за прошлый аналогичный период, и казалось бы, следуя экономике Смита, раз стали меньше добывать, то и спрос должен был бы упасть, но как бы не так: Июльская цена скаканула за 2000 долларов за куб. Причина в "залежалой турбине", которую не торопится забирать Газпром. Тут еще на стороне монополиста играет неимоверная жара и последовавшая за ней засуха. Да и Норвегия "внезапно" поставила "на прикол" свои насосные станции и трубопроводы. Ведь лето - пора "ямочного ремонта". Так что Европа - не замерзай. Иначе нам будет тебя не хватать...

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Ti MSI за копейки - смотри
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#газпром #газовые войны #газовый кризис #энергетический кризис
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Германии предлагают использовать навоз и силос для отопления вместо газа из России
Северный поток-1 теперь работает на 20% от максимальной мощности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA придумала как избавиться от складских запасов флагманов GeForce RTX 30 и заработать денег
15
Неизвестный Кит вывел Эфира на 17 миллиардов рублей – первый инвестор покинул тонущий корабль
11
5 самых выгодных игровых видеокарт NVIDIA по соотношению цены и количества fps в августе 2022г
8
В Украине будут выпускать не только БПЛА Bayraktar, но и беспилотники Kizilelma
27
Британские ученые научат как правильно "жарить" картошку
6
Гужевой транспорт может нарушить работу автопилота Tesla одним своим внешним видом
6
Учёные нашли очередное доказательство того, что Луна когда-то была частью Земли
6
Какой процессор купить, если денег нет, но очень хочется стать геймером – 5 CPU для бюджетного ПК
13
Играем в легендарную Horizon Zero Dawn на ПК – выбираем оптимальную видеокарту для эксклюзива Sony
12
На фоне скорого выхода видеокарт GeForce RTX 40 компания NVIDIA опустошает запасы устаревающих чипов
12
Смартфон Honor Magic V2 и система Magic UI 7.0 ожидаются в декабре
+
God of War уже на торрентах – какую видеокарту купить для культового эксклюзива Sony
3
В сети появились первые достоверные цены процессоров AMD Ryzen 7000 – Ryzen 5 7600X 5.3 ГГц от $229
40
Геймерам всё-таки удалось установить рекорд «онлайна» в Half-Life: сегодня в игре в Steam присутствовали более 12 тысяч человек
6
Моддер заменил в Marvel’s Spider-Man Remastered флаг ЛГБТ на флаг США, за что получил бан
20
Unity отклонила предложение AppLovin о покупке за $17,5 млрд
+
В 2022 г. выйдет только один графический процессор RTX 4000
6
Последняя информация о ценах Ryzen 7000 превосходит предпоследнюю
12
В Steam по-тихому ввели новую функцию, ориентированную на free-to-play проекты
+
Платы MSI MPG X670E CARBON WIFI и PRO X670-P WIFI для Ryzen 7000 появились в европейских магазинах
38

Популярные статьи

На беспошлинную покупку товаров из-за рубежа стоимостью до 1000 евро осталось совсем мало времени
117
Почему тестировщики не любят AMD
141
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра с 80+ FPS (Август)
23
Правильно выбираем CPU кулер - руководство с картинками и примерами
126
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
66
10 самых популярных игр в Steam в августе 2022 года
3
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 3
69
Рейтинг самых масштабных утечек данных с 2004 по 2021 годы
2
Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
4

Сейчас обсуждают

XAM
16:10
Тысячи сожгли у укровермахта, так что скребут по всей европе завалявшееся старье. Чем могли сжечь наши машины если зажигалки сразу ушли в даркнет, а те что не ушли дикари из укровермахта не умеют испо...
Доступные платы на базе чипсета B650 для CPU Ryzen 7000 появятся в продаже уже в октябре — инсайд
Сергей Боровой
16:10
на сотни лет ! на сотни
Доступные платы на базе чипсета B650 для CPU Ryzen 7000 появятся в продаже уже в октябре — инсайд
Эовейн Триада
16:07
Так у меня всё по GPS записано. Так сказать результат на табло. Конечно кто 1ый раз поехал и обычно сидит с пивком на диване, им тяжко будет.
На беспошлинную покупку товаров из-за рубежа стоимостью до 1000 евро осталось совсем мало времени
.qworn
16:07
Да , скорость конечно впечатляет , одну и ту же картинку прогресса захвата территории Украины я уже 3 месяца наблюдаю.
Доступные платы на базе чипсета B650 для CPU Ryzen 7000 появятся в продаже уже в октябре — инсайд
LastAtlant
16:07
Это еще один вопрос, кто в здравом уме станет тестировать с кпт-8? Хоть и не видел что бы она так быстро сохла и липла.
Почему тестировщики не любят AMD
ЁЖИКвТUМАНЕ
16:06
Скоро во всех регионах России: https://www.youtube.com/watch?v=nqeKyh-QBBs
Доступные платы на базе чипсета B650 для CPU Ryzen 7000 появятся в продаже уже в октябре — инсайд
Эовейн Триада
16:06
Ну и что? да в теории 5% HDD проживут долго, где повезло и механика не накрылась. Остальные же сдохнут. А вот SSD 100% (хорошо брак есть везде, 99%) долго прослужат, пока не запишешь этот петабайт да...
Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
Александр
16:05
КПТ-8 походу, она максимум 70 градусов тянет по паспорту. хотя и она за пол года где то сохнет.
Почему тестировщики не любят AMD
ЁЖИКвТUМАНЕ
16:05
Доступные платы на базе чипсета B650 для CPU Ryzen 7000 появятся в продаже уже в октябре — инсайд
Вежливый HARM
16:04
это ты дaлбaебам которые с гуглокартами не знакомы будешь втирать. а улучшается да с каждым днем санкциями. бу-га-га. В Курской области РФ неизвестные подорвали часть железной дороги Повреждения ж/д ...
Эксперты Wccftech советуют не покупать видеокарты – к концу августа ожидается падение цен до 50%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем