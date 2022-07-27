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Северный поток-1 теперь работает на 20% от максимальной мощности
Объем газа, поставляемого из России в Европу, упал на рекордное значение и составил лишь 33 млн. куб. м. Мечты объединенной Европы о снижении зависимости от газовых поставок сбываются. Правда, как всегда, не вовремя
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   Как уже было сообщено в одной из новостей ранее, Газпром начал снижать объемы прокачиваемого газа по трубам Северного потока-1. По причине остановки еще одной турбины с 27 июля. Значит и без того малые объемы прокачки голубого топлива снизятся еще на одну пятую и составят 20% от проектной мощности газопровода. 

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   В цифрах это выглядит так: былые полновесные 167 млн. куб. м превратятся в жалкие 33 млн. куб. м. Опять же, это не какие-то козни российской газовой компании, а плановые сроки выполнения гарантийного обслуживания газотурбинного двигателя.


Источник фото:: Reuters


   И тут, как обычно, условный Запад решил сам себе выстрелить в ногу: Канада, ремонтирующая одну из турбин Северного потока, решила поерепениться и отказалась возвращать это сложное техническое устройство, но есть одна загвоздка: выделывается страна кленового листа, а мерзнуть будет вся Европа. Поэтому скрипя сердце, было решено "начхать" на свои же санкции, и добиваться возвращения такой важной для европейцев детали газопровода. 

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   Правда эпопея еще не закончена: газовая турбина хоть и прибыла в Германию, но то ли из-за неправильно оформленных таможенных документов, то ли еще по каким-то причинам, способствующим нахождению этого массивного механизма на заводе Siemens, как говорится, воз и ныне там. А пока европейцам настоятельно "рекомендуют" снизить объем потребления газа на 15%.

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#санкции #газпром #газовые войны #северный поток-1
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