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Если посмотреть более пристально в "научный микроскоп" на Землю, то наша Голубая планета является единственным небесным телом, имеющим отдельные материки. Правда почему так вышло, наука точно ответа дать не может. Но недавно сообщество австралийских ученых из специализированного института сделали резонансное заявление: континенты на планете Земля сформировались в результате "атак" массивных метеоритов.

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Но на самом деле, такое предположение не первое. Такой взгляд на появление "отдельно стоящих" континентов бытовал и ранее. По причине того, что при более пристальном изучении "истории" нашего "шарика" было обнаружено, что интенсивные "бомбардировки" крупными планетоидами наиболее часто выпадали в эпоху первого миллиарда "от рождения".

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Но как вы догадались, доказательств этой догадки пока нет. Разве что рассматривая кристаллы минерала с циркониевыми вкраплениями наиболее "одряхлевших" слоев земной коры в самой Австралии, ученые решили вернуться к старой гипотезе, заново "переоткрыв" ее. Как это происходило: используя масс-спектрометр при изучении циркониевой "пыли", ученые выяснили, что кратон (слой-платформа докембрийского периода) был создан в три стадии в результате процесса плавления. А циркон использовали по причине устойчивости и "долговечности" - ведь даже эрозия и эффект метаморфизма (превращение одного материала в другой) обходят так называемый ортосиликат циркония стороной. Поэтому циркон - это самая настоящая "летопись Нестора" в процессе точной датировки происходивших когда-то очень давно геологических процессов. В частности, соотношение количества и качества изотопов кислорода в минерале позволяют легко "отделить зерна от плевел" при ранжировании температурного "коллапса". То есть мы прямо сейчас можем узнать сколько было градусов "утром в четверг" 16 августа 3 миллиарда лет назад ;)





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Но условно стадии кратона прошли три шага плавления, в результате которых и образовались три разноименные группы ортосиликата циркония, а это, между прочим, и есть старт "жизни" континента в результате пресловутой бомбардировки гигантскими "космическими гостями". Один из которых, кстати, привел к полному вымиранию гигантских ящеров на нашей не очень-то гостеприимной планете. И вот эти падения небесных тел "включают" режим опустошителя, кардинально перестраивая и перекраивая земную кору - в результате которой становятся заметны гидротермальные аномалии из-за "дружбы" с океаном.





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Углубляемся дальше. Первый циркониевый слой состоит из двух исторических слоев, один из которых образовался от падения метеорита 3.5 млрд. лет назад, запустившего процессы плавления мантии с процессом рождения ядра, состоящего из магния и железа. "Опосля" зародился и второй слой, изотопно-кислородистого содержания за номером 18, который появился "на свет" 3.4 млрд. лет от рождения нашей планеты. А вот возраст цирконов второго "этапа" - это приблизительно 3.4-3 млрд лет, которые кристаллизовались из магмы, которая "плавала" вокруг уже существующего ядра континента. Ну, и наконец, цирконы самого позднего "этапа рождения", - это минералы, возраст которых на сей момент составляет 3 млрд. лет, состоят из кислородного изотопа-18, содержание которого еще выше чем в предыдущем слое, и еще больше чем в самом древнем первом слое.

Интерпретируя такую картину, можно составить следующий визуальный образ - массивный метеорит "воспользовавшись земной гравитацией" Земли, расплавил верхний покрывающий слой, в результате чего давление этого слоя на мантию земли "опало", и она тоже - расплавилась, попутно рождая океанический шельф. Но и он не выдержал "ситуации", начав стремительно плавиться, аж до самого основания, что и породило гранит, из которого и состоят сегодняшние континенты.





Дополнить целостную картину позволит знание вот какого факта: на рубеже между 4.1 и 3.9 млрд. лет наша солнечная система жила в эпоху "великой поздней бомбардировки", когда метеоритные атаки были столь часты и массированы, словно событие падения метеорита было не исключительным явлением межзвездного взаимодействия, а обычным летним дождиком, который может идти хоть каждый день. Но тут возникает вопрос, если же континенты сформировались только на Земле, а процессы, сходные с земными, происходили на всех планетах земной группы, то почему даже та же Луна минула похожие изменения, почему так. А все просто - в планетах-соседках, как и их спутниках - было крайне незначительное количество воды. Поэтому формирования гранита не произошло.





Ну и ключевая мысль - "зачем же все это надо". Согласно заявлениям ученого доктора Джонсона, знание происходивших процессов позволит создать "зеленые технологии", способные пусть не "откатить", но хотя бы замедлить катастрофические изменения климата на Земле.







