За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Люди просят, а я даю, даю требуемое ;) Так о чем это я... а, об обещании написать об обещании написать про что-нибудь, что-нибудь популярное и на слуху. И история про динозавров - самый идеальный повод взять и посмотреть тот самый фильм, основа которого и есть все эти миры Юрского периода. Ах да, правда, я сегодня расскажу про шестой фильм серии. Который называется Мир Юрского периода: господство.

реклама

Сюжет

Динозавры оказались вольными "птицами", и после происшествия на острове Нублар, они разбежались кто куда. Так сказать, осуществили звериное великое переселение. Ящеры "расползлись" так широко, что летающая, ползающая и бегающая живность заполнила все континенты, кроме, пожалуй, Арктики и Антарктиды, но это конечно же неточно. Люди, естественно, такой ход оживших ископаемых проглотили и стали мирно, а порой и не очень, сосуществовать вместе. Но опять же, кто-то из такого добрососедства решил извлечь "небольшую" выгоду. Но герои прошлых и новых частей решили дать очередной бой зарвавшимуся мерзавцу. Получится ли у них, узнаем в почти трехчасовой кинокартине.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь





реклама

Плюсы

Главная "рыжуля" фильма. Вот что ни говори, а рыжеволосая Брайс Даллас Ховард своим появлением в кадре, крайне, аж до неприличия цепляет. И за это нужно сказать отдельное спасибо средневековым зазевавшимся инквизиторам, которые не смогли спалить предков столь славной "ведьмочки", ведь как известно, эти служители культа ревностно следили за всеми рыжими да бесстыжими, и все кто не нравился, мигом отправляли на святой костер. Но тут я сильно отвлекся. А еще, конечно же, я был глубоко очарован как актерскими гримасами, так и просто миловидной внешностью, и эта сорокалетняя дива смотрится никак не хуже, чем на текущий момент насквозь протюнингованная Меган Фокс, я бы даже сказал - несоизмеримо лучше, в особенности под тоннами грима. Да и в целом, набор реплик и фраз, произносимых примечательной дамочкой, вовсе не вызывает раздражения и эмоций стыда. К тому же, пафосных речей и глупых фразочек в речевом обиходе нет в принципе у этого персонажа. Ну почти. Чего не скажешь о ее экранном "суженом-ряженом", образцом которого послужил Крис Пратт. Но это, как говорится, совсем другая история...

Динозавры. Отдельное уважение заслужили конечно же монструозные теризинозавр, тираннозавр InGen и гигантозавр. Масштаб и гигантские размеры этих супостатов - то самое, ради чего можно испытать чувство страха, усевшись перед экраном. Правда с одним условием: чем больше ваш экран и мощней акустика - тем лучше вы погрузитесь в пучину переживаний и первобытного ужаса, правда-правда. Но опять же, не стоит забывать и про братьев "меньших": от маневренных рапторов и до неприличия красивых ака Серега Зверев "павлинов" - роскошных дилофозавров. Да и пернатые водоплавающие родственники рапторов смотрятся по-своему стильно и броско - в целом, цифровая графика приятно порадовала неискушенного зрителя. Ведь куда-то же пошел такой гигантский бюджет в 185 миллионов долларов.

Экшен. Ну действительно, бюджет "освоили" досуха. И наверное, ни капельки не отмыли. Погони и преследования, а главное битвы, все это богатство разрушений и ярких зрелищ смотрится по потребительски заманчиво и смаково. Конечно же, лучшая сцена - это погоня команды рапторов за одним главным героем и его подругой. Тащемта, тут дали разгуляться и оператору и прочим сопричастным, ради этой сцены не грех и посмотреть кино даже тем, кто не очень любит современные сказки. Я считаю. Тут я конечно, немножко пошутил, но фильм изобилует и другими обильными сценами перворазрядного экшена.

реклама

Кому-то, таким людям как фанаты, не без оснований, понравятся многочисленные отсылки и пасхалки к прошлым фильмам. Но тут, опять же, строго на любителя. Для меня это все негодное самокопирование на фоне творческого голода создателей и прочих сценаристов.





Минусы

реклама

А что если я вам скажу об ужасающем самокопировании и самоповторе сюжетных линий и ходов "предыдущих серий". Это же как нужно не уважать себя, чтобы взять да повторить старые сцены. Финальная битва ака динозавр vs динозавры - смотрелось зрелищно и подавляюще удивительно в первой части новой трилогии, но вот в продолжениях это видится погано и скучно. Особенно здесь. Даже если абстрагироваться в какой-нибудь Древний Рим, то там устроители игр ставили "в пару" противоположных по духу и вооружению гладиаторов, например: мирмилон-фракиец, но никогда друг против друга (подразумевается мирмилон против мирмилона). Зачем смотреть на битву неповоротливых гигантов между собой, в особенности, если знать, что причина подобных столкновений "в жизни" была лишь борьба за еду и территорию (и то не факт).

Поступки героев. Они настолько неочевидны и попросту глупы, что возникает неподдельное недоумение, а чего бы делать именно так. Для примера, и честное слово, не хотел писать про разнообразие (слава богу, про толерантность я кричать не буду), но черная героиня, внезапно, решила помочь нашей рыжуле в ее нелегком деле поиска важного человечка. И внимание: даже денег не попросила. Что ну очень не похоже на опытного наемника, кем она безусловно и является. И чтобы сомневаться не пришлось, никаких событий, подтолкнувших к измене присяге и предательству былых идеалов по принципу: работаю только по предоплате, показано не было. Это из разряда "такой большой, а в сказки веришь". Чем не современный дурдом и логическая несостыковка, в угоду современным веяниям. Я прям не знаю...





Итоги

По правде говоря, этот фильм в крайней трилогии и оказался самым крайним без кавычек, и этому недостатку находится куча объяснений, даже копать много не надо. Что уж тут говорить, когда западные зрители, не смотря на то, что наполнили золотую мошну инвесторов до краев полновесным "зеленым рублем", на агрегаторе фильмов кинопоиска и том же .imdb.com сие увеселительное кино оценили "аж" в 5.8 попугаев, что воистину крайне мало для кассового блокбастера. И думается мне, эти низкие цифры связаны не в последнюю очередь с примитивным сценарием, тупым самокопированием, и конечно же, новый фильм не привнес ничего нового в старую историю. Поэтому не стоит удивляться, что добротный экшен и красивые динозавры не смогли спасти фильм и добавить ему классического шарма в целом. Но с другой стороны, чего ждать от массового кино, цель которого "всего лишь" вытащить кучу кеша из ваших прохудившихся карманов, и, глядя на кассовые сборы, все заинтересованные стороны с этой задачей справились с блеском. Кстати, не удивляйтесь, что планируется продолжение, которое, вангую, будет называться как-нибудь в стиле "угнетение", а может быть даже и "унижение". Ибо любовь создателей к bdsm-словечкам после появления: доминации и господства в названии заголовка к фильму скрыть невозможно...



