Японцы умеют удивлять. С фантазией у ребят все в порядке. Очередное изобретение пытливых японцев - робопылесос в форме кота

Знаете, я никогда не считал японцев странными: да, они своеобразные и умеют удивлять. Но то было вчера, сегодня мне пришел черед удивляться, а уж опосля испугаться до крайней степени. Судите сами: "родить" такую мыслеформу, а затем воплотить в стали и пластике идею о роботе-коте-пылесосе - это нужно быть "слегка странноватым" Кулибиным. Но создатель котэ-пылесоса так не считает, напомнив о своем ужасающем детище новым "видосом". Зрелище, я вам ответственно заявляю, ничуть не "милее" культовой девочки из того самого "звонка": пронзительный взгляд "пушистого пылекотика" буравит взглядом напуганного зрителя, делает фирменный поворот и степенно уезжает куда-то в голливудскую даль. Вот вам и готовый трейлер будущего фильма ужасов. А вы говорите "Звонок"...

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Ну и нагоню еще больше первобытного страха: "милый донельзя котик" - не единственное изобретение фриковатого автора: имеется "целое семейство" аляповатых поделок а-ля "арт-деко" или да здравствуй полноценный декаденс. Больше картинок и прочих пикч можете заценить, вбив во вселенский поисковой запрос Гугла twitter автора.





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