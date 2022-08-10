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Японец сделал скин кота для робота пылесоса
Японцы умеют удивлять. С фантазией у ребят все в порядке. Очередное изобретение пытливых японцев - робопылесос в форме кота
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   Знаете, я никогда не считал японцев странными: да, они своеобразные и умеют удивлять. Но то было вчера, сегодня мне пришел черед удивляться, а уж опосля испугаться до крайней степени. Судите сами: "родить" такую мыслеформу, а затем воплотить в стали и пластике идею о роботе-коте-пылесосе - это нужно быть "слегка странноватым" Кулибиным. Но создатель котэ-пылесоса так не считает, напомнив о своем ужасающем детище новым "видосом".  Зрелище, я вам ответственно заявляю, ничуть не "милее" культовой девочки из того самого "звонка": пронзительный взгляд "пушистого пылекотика" буравит взглядом напуганного зрителя, делает фирменный поворот и степенно уезжает куда-то в голливудскую даль. Вот вам и готовый трейлер будущего фильма ужасов. А вы говорите "Звонок"... 

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Источник фото: hi-tech.mail.ru


   Ну и нагоню еще больше первобытного страха: "милый донельзя котик" - не единственное изобретение фриковатого автора: имеется "целое семейство" аляповатых поделок а-ля "арт-деко" или да здравствуй полноценный декаденс. Больше картинок и прочих пикч можете заценить, вбив во вселенский поисковой запрос Гугла twitter автора.


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Источник фото: hi-tech.mail.ru

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#япония #робот-пылесос #странные японцы #я у мамы изобретатель
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