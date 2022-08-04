Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Альтернативная энергия, которой можно и нужно дать "зеленый свет"

Энергия природы, которая будет существовать "вечно". Или "дары моря" на благо человечества.
[ ] для раздела Блоги
6
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Источник фото: techcult.ru   

реклама

Все мы слышали об энергии солнца или энергии ветра, такие способы энергогенерации вызывали жаркие споры среди читателей и просто интересующихся: ведь у таких решений есть как явные достоинства, так и "смертельные" недостатки, чего только стоят "онлайн-битвы" по поводу окупаемости солнечных панелей на бескрайних просторах нашей необъятной Родины. Но честно, в каких-то исключительных случаях, такие решения оправданы. Но, в целом, решение поставить панель или ветряк, будет крайне затратным и, скорее всего, не имеющим шанса окупиться никогда. Но не только солнышком или ветерком жива история "похалявничать", на ниве взять и добыть "свет" для интернета или же, о боги, для бесполезного майнинга. Таким способом является ПЭВ - они же приливные электростанции, работающие в местах регулярных приливов-отливов. И да, такие места есть и у нас, например в акватории Баренцова моря. Но мир не стоит на месте: теперь тон задают станции морского энергогенерирования. Об одном таком частном случае и будет данная статья.

Источник фото: techcult.ru

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

   Австралийские инженеры, даром что Австралия со всех сторон омывается морями-окиянами, создали морской комплекс UniWave, который посредством взаимодействия с накатывающимися волнами порождает большие перепады давления воздушных масс, из-за чего начинает движение особая турбина, благодаря которой и появляется пресловутый "свет" из розетки.

   Но спецы, разработавшие и внедрившие проект, свой дампер (домашний содовый хлеб, который так любили вкушать гурманы-переселенцы) едят не зря: если бы они не разработали мобильную легко перемещаемую установку генерации, которую очень просто взять да отбуксировать в любой прибрежный район для создания целых сетей подобных станций. 

реклама


   Ну и хочется поговорить об еще одном отличии волновой установки UniWave двухсотой серии, а именно о простоте и дешевизне применяемых турбин, которые позволяют изрядно сэкономить в сравнении с более сложноустроенными собратьями из обычных ГЭС. Естественно, в этом случае можно поставить вопрос о внедряемости подобной системы в волнорезы и защитные сооружения прибрежного "базирования", на что ответ сугубо положительный - ведь такое решение позволяет не "захламлять" побережье противоестественным природным ландшафтом скрученного металла.



реклама




За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

зеленая энергетика альтернативная энергетика
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
29
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
29
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
28
Ретроклокинг: история Super HEDT
44
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
6
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
24
Главные игры июня 2022 года
32

Интересные материалы

Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
27 июля 2022 21
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
3 августа 2022 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Земля внезапно ускорила своё вращение – ученые не знают, почему это происходит и что делать
41
AMD авансировала существенные суммы в обеспечение роста объёмов производства
+
В Подмосковье горит Ozon, убытки продавцов составят миллиарды рублей
20
С завтрашнего дня Far Cry 6 станет бесплатной на всех платформах
5
Китай прекращает поставки песка на Тайвань
19
70 смартфонов Xiaomi получат Android 13 на MIUI 13 и MIUI 14 – бета-тест новой ОС стартовал
5
В России появятся магазины для избранных - аналоги советских "Березок"
55
Майнер-пенсионер оживил спавший 8 лет кошелёк на 1100 Биткоинов и заработал $25 млн
3
Sony и Microsoft собираются заблокировать использование турецких банковских карт в сторонних регионах
3
Доходы майнеров Биткоина и Эфира рухнули – почему рост курса криптовалют ни на что не повлияет
11
Выбираем оптимальную видеокарту для Cyberpunk 2077 и требовательных игр 2022г с графикой Next Gen
4
Steam выпустила новую статистику используемых CPU, GPU и OC за июль
4
Теперь точно - известны новые названия Coca-Cola после ребрендинга в России
15
Как собрать ультимативный игровой компьютер без вреда для кошелька – 5 перспективных флагманских CPU
8
Сколько стоит процессор для World of Tanks в магазинах РФ – 5 игровых моделей от 9990 рублей
4
Как одна бабушка из США чуть не начала 3-ю мировую войну – блокада Тайваня грозит дефицитом чипов
21
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ дешевеют – цена GeForce RTX 3060 Ti уже ниже GeForce RTX 3060
10
Шутер Battlefield 2042 получил обновленную карту Калейдоскоп
3
Американец может получить 167 лет тюрьмы за отвязку смартфонов от операторов
14
GeForce RTX 4070 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 Ti – 192 бита, 12 Гб, до 300 Вт за $500
45

Популярные статьи

5 самых выгодных видеокарт NVIDIA, которые можно купить на рынке РФ, по мнению автора Overclockers
31
Собираем ПК "Мечта Школьника"
179
Разрушаем 2 популярные легенды о видеокартах – нераскрытый потенциал AMD, новые драйверы и fps
24
Как выбрать кулер для процессора в 2022 году – полное и подробное руководство
19
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
29
"Зомби" на службе науки: некроботы-пауки
8
Мои впечатления от игры Rogue Warrior. Часть 2
10
Альтернативная энергия, которой можно и нужно дать "зеленый свет"
6
Обзор умных розеток Tenda SP3
4

Сейчас обсуждают

LifeX
20:09
Может кто не знал
Доля рынка Windows 11 на платформе Steam впервые упала
korney
19:59
Глупая розетка-таймер - ROBITON EL-03 - 20 программ "вкл-выкл" практически в любой вариации (по минутам-часам-дням-четным-нечетным и т.д.). Часы. Аккумулятор. До 3.5кВт (не проверял). 1.5кВт точно. Ч...
Обзор умных розеток Tenda SP3
Артём Николаев
19:55
А помните как говорили, что 10ка шлак, 7ка ванлав? Ничо, и 11 схавают, когда какая-нибудь 12 будет на подходе. Компы с предустановленной виндой сделают своё дело.
Доля рынка Windows 11 на платформе Steam впервые упала
Dmitry Mitry
19:47
Темную материю нельзя "найти", она ничего не излучает. Первоисточник темной материи это расхождение ОТО с наблюдаемым вращением галактик в 10 раз, теперь каждый раз, когда ОТО расходится с реальностью...
Ученые обнаружили темную материю, которая появилась 12 миллиардов лет назад
wwr222
19:44
Ты умный? Вроде, да. Берешь молоток и - вуаля, умный молоток :))
Обзор умных розеток Tenda SP3
wolfire
19:36
что владивосток думает по этому поводу? может быть петроград?
Альтернативная энергия, которой можно и нужно дать "зеленый свет"
wolfire
19:36
тоже верно) в сортире лампочку хотя бы обслуживать
Альтернативная энергия, которой можно и нужно дать "зеленый свет"
wolfire
19:35
какая у неё мощьность сколько даёт гигахеш?
Альтернативная энергия, которой можно и нужно дать "зеленый свет"
wolfire
19:34
в сочах можно такую шляпу ставить
Альтернативная энергия, которой можно и нужно дать "зеленый свет"
Иван Дулин
19:33
дурак ты
С завтрашнего дня Far Cry 6 станет бесплатной на всех платформах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем