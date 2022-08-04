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Все мы слышали об энергии солнца или энергии ветра, такие способы энергогенерации вызывали жаркие споры среди читателей и просто интересующихся: ведь у таких решений есть как явные достоинства, так и "смертельные" недостатки, чего только стоят "онлайн-битвы" по поводу окупаемости солнечных панелей на бескрайних просторах нашей необъятной Родины. Но честно, в каких-то исключительных случаях, такие решения оправданы. Но, в целом, решение поставить панель или ветряк, будет крайне затратным и, скорее всего, не имеющим шанса окупиться никогда. Но не только солнышком или ветерком жива история "похалявничать", на ниве взять и добыть "свет" для интернета или же, о боги, для бесполезного майнинга. Таким способом является ПЭВ - они же приливные электростанции, работающие в местах регулярных приливов-отливов. И да, такие места есть и у нас, например в акватории Баренцова моря. Но мир не стоит на месте: теперь тон задают станции морского энергогенерирования. Об одном таком частном случае и будет данная статья.

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Австралийские инженеры, даром что Австралия со всех сторон омывается морями-окиянами, создали морской комплекс UniWave, который посредством взаимодействия с накатывающимися волнами порождает большие перепады давления воздушных масс, из-за чего начинает движение особая турбина, благодаря которой и появляется пресловутый "свет" из розетки.

Но спецы, разработавшие и внедрившие проект, свой дампер (домашний содовый хлеб, который так любили вкушать гурманы-переселенцы) едят не зря: если бы они не разработали мобильную легко перемещаемую установку генерации, которую очень просто взять да отбуксировать в любой прибрежный район для создания целых сетей подобных станций.

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Ну и хочется поговорить об еще одном отличии волновой установки UniWave двухсотой серии, а именно о простоте и дешевизне применяемых турбин, которые позволяют изрядно сэкономить в сравнении с более сложноустроенными собратьями из обычных ГЭС. Естественно, в этом случае можно поставить вопрос о внедряемости подобной системы в волнорезы и защитные сооружения прибрежного "базирования", на что ответ сугубо положительный - ведь такое решение позволяет не "захламлять" побережье противоестественным природным ландшафтом скрученного металла.









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