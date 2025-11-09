Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

«Достать стволы» – обзор дешевого и достойного фильма о друзьях-полицейских «под прикрытием»

Снять недорого, но достаточно приемлемо, это целое искусство, поэтому читаем обзор и ничего не планируем на этот вечер
[ ] для раздела Блоги
+
+

Имея на руках большой чек на кинематографические съемки, многие современные режиссеры и сценаристы не способны снять добротное кино. Что отлично видно сегодня. И я считаю, что снять дешево и сердито мало кто может, поэтому такие фильмы на вес золота. И хотя  мне трудно переоценить обычный полицейский боевик, который я решил препарировать на уровне кинообзора, считаю что на всех, отличных киноблокбастеров не напасешься, поэтому можно посмотреть и низкобюджетную ленту, чьим послевкусием после ознакомления я с вами и поделюсь. Откладываем в сторону все свои сегодняшние дела и включаем фильм «Достать стволы».

реклама



Но для начала коротенькое вступление. По моим отзывам достаточно понятно, что я фанат кино. Может быть не такой, у которого все стены спальни обклеены постерами с кинотеатральных премьер, а рабочий стол завален коллекционными игрушками по легендарным кинематографическим франшизам, таким «Звёздные войны» или серия фильмов про«Терминатора», но всё-таки за крупными или не очень новинками международного, да и отечественного производства я с некоторым постоянством слежу. И когда посмотрел трейлер свежего полицейского боевика про друзей под названием «Достать стволы», я не только был заинтригован, но и подумал сразу же, что это где-то было. И действительно, добрая половина фильма очень похожа на гораздо более крупный проект тринадцатилетней давности, о котором я расскажу ближе к концу отзыва.

По сюжету два друга пытаются добыть запрещенные вещества у одного из мексиканских картелей и по ходу встречи с бандитами, во время сделки узнают друг о друге, что они агенты под прикрытием. Но как говорится, это лишь их самая маленькая проблема, так как кто-то из засады уничтожает хорошо вооруженную группу преступников, продавших парням опасное зелье, заставляя ошеломленных друзей буквально выживать на недавнем поле боя, параллельно решая, кто же их мог так подставить с заданием.

реклама



Ещё один постер к фильму

Настало время раскрыть все достоинства фильма, если они конечно есть. Так как это первым делом комедийный боевик, а потом уже сюжет и прочая драма, то боевик здесь точно есть, даже несмотря на более чем скромный бюджет, о чем говорит бедность отснятых локаций. Если мне не изменяет память, тут всё действие разворачивается буквально в трёх-четырех местах. А самые длительные кадры идут из одного места – той самой «поляны», где беззащитных преступников и двух бравых копов под прикрытием, обстреливает бескомпромиссный, по уровню владения своей крупнокалиберной винтовкой, снайпер. Причем меткий стрелок настолько хорош, что ему достаточно десяти секунд, чтобы выиграть дуэль с вооруженными карабинами и облаченными в легкие бронежилеты участниками картеля. 

Больше всего понравилось, как при таком скудном бюджете, о чем говорят недвусмысленно ограниченный кинотеатральный прокат и выпуск фильма сразу на видео, это бодрый и уместный слоумо, демонстрируемый как раз во время той самой перестрелки. Момент входа пуль снят настолько реалистично для фильма, что я бы даже порекомендовал особо чувствительным персонам отказаться от просмотра сцены.

реклама



Реалистичность страдает, Ну а что делать, если это не только боевик, но и комедия?

Понравились мне и некоторые моменты шуток-прибауток, которыми буквально каждые три минуты сыплют главные герои. И пускай не все шутки удались, но на нужный лад легкости и бодрости они определенно настраивают. Потому что в «Достать стволы» комедия и экшен идут рука об руку. Да и чего греха таить, если смотреть ещё более бдительнее и не отвлекаться на посторонние раздражители, внимательный зритель заметит даже легкие нотки триллера, которые приковывают внимание до самого конца киноленты. Это как раз что я и говорил: легко снять хороший фильм с бесконечным бюджетом, но гораздо трудней снять кино когда бюджет, выбитый продюсерами от жадных инвесторов – скромен как жизнь древнегреческого Диогена. И тут как раз такой случай. 

Скромность бюджета это не порок: две тачки и всего десять актеров вас точно не должны смущать

реклама



Минусы и недостатки – как же без них. Сразу видно, что режиссера заставили на всём экономить: две расстрелянных тачки и лишь десять актеров об этом говорят красноречивее неозвученных цифр бюджета. Да и чего греха таить, если перед нами боевик, то цельный и непротиворечивый сюжет не требуется. Не для этого зрители на такие фильмы в кино идут или смотрят в онлайн-кинотеатрах. 

Сама по себе идя о том, чтобы лишь с пистолетами провести полицейский арест хорошо вооруженной банды, без прикрытия, на максимально неудобном месте, как бы всё говорит о «большом уме» персонажей сыгранных актерами Диланом Спроусом и Мэйсоном Гудингом. Но опять же, держим в уме, что без этой максимально глупой задумки не было бы той самой крутой слоумошной перестрелки. Поэтому оставим это дурацкое решение встретиться на открытой всем снайперам местности за скобками. 

Слабая «реалистичность». Трудно представить, что дееспособный человек, особенно если он не понаслышке знаком со стрелковым вооружением, будет пытаться оппонировать в дуэли хорошо обученному и оснащенному снайперу, перестрелкой из обычного пистолета, да и даже и из необычного, типа «Маузера» под винтовочный патрон или Дезерт Игла. Но разумеется, наши два героя как раз такие персонажи: пострелять наугад в дальнобойного стрелка из своих малюсеньких стволов? Да запросто! Во всех фильмах именно так и обеспечивают прикрытие другие копы на открытой местности. Ну и ничего не стоит пробежать десять метров со скоростью Усейна Болта, когда обе ноги прострелены навылет из той самой антиматериальной винтовки. Тук комментировать дополнительно – только портить.

Очень похожий сюжет в «Двух стволах»

А теперь для самых стойких моих читателей. Здесь я вам раскрою откуда авторы этой идеи утянули добрую половину своего сценария. В приключениях двух копов под прикрытием, трудящихся на два разных силовых ведомства – УБН и ФБР, легко узнаваем куда более известный голливудский фильм. Речь идёт о фильме «Два ствола» 2013 года. Именно в нем персонажи Дензела Вашингтона и Марка Уолберга, точно так же под видом бандитов-мачо, пытаются выйти на сделку с картелем и вывести из игры злых членов преступной организации. Но их, как и героев фильма 2025 года, «подставили».

Послевкусие

Посмеяться можно и после титров

Знаете, очень сложно держать в напряжении и довести это самое напряжение чуть ли не до самых титров, хотя буквально со второй сцены и по содержанию актерского каста видно, что перед нами отнюдь не многомиллионный полицейский триллер со звёздами величины типа Дуэйна «Скалы» Джонсона или Джейсона Стейтема, а фильм на один вечер. И хотя к середине фильма, как раз когда та самая перестрелка произошла, понятно, что где настоящая реалистичность и этот фильм, всё равно понимаешь, что такие крупные недостатки это лишь кинематографическая условность, которая не очень портит финальное впечатление.

Ведь не забываем, что вся серьёзность повествования разбивается постоянными и безостановочными порциями искрометных шуток, хотя не весь юмор тут вызывает колики в животе. Да и плюс, сами актеры не вызывают отторжения, ведь они, по аннотации российских локализаторов, «слишком молоды и красивы, чтобы умирать сегодня». Это прямая цитата.

Оцениваю этот дешевый, но добротный боевичок на железных 4 балла. Рекомендую к просмотру фанатам добрых и недорогих мувис, всем остальным нужно обратить на свежий рейтинг IMDb, который «зафиксировался» на оценке в 4,7.

Добавить в закладки

Теги

комедия кинообзор фильмы 2025 полицейская комедия полицейский боевик достать стволы
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
+
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
8
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
5
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
21
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC White
22
Обзор и тестирование блока питания XPG Pylon II
3
Обзор портативной Bluetooth колонки Tronsmart T8
3
Кибер-ориентирование: как проект «Охотники за сталью» объединяет промышленность и гейминг
2
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360 White
2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый «Хищник» 2025 года понравился фанатам даже больше чем критикам
6
Обнаружена блуждающая планета ведущая себя как звезда — она поглощает 6,6 млрд тонн газа в секунду
+
Марсианский зонд сделал снимок редкого межзвёздного объекта 3I/Atlas
+
Финны лишили себя бесплатной электроэнергии, АЭС от «Росатома» и права голоса в использовании Вуоксы
4
Hardware Unboxed завершили масштабное тестирование 47 материнских плат с чипсетом B850
1
Российская лазерная система LazerBuzz уничтожает БПЛА за 0,5 секунды
1
ASUS представила игровую клавиатуру ROG Nightmare 98 HE с магнитными переключателями
+
Эксперт протестировал функцию «Живой перевод» AirPods от Apple и назвал её минусы
+
Замечено извержение чёрной дыры ярче 10 триллионов солнц, поглощающую звезду в 30 раз больше Солнца
1
ASUS представила мониторы на базе Tandem OLED и первый в мире OLED-монитор с частотой 720 Гц
+
В Китае спущен на воду крупнейший авианосец с магнитной катапультой
+
OmniOne предстаивла карманный мини-ПК с клавиатурой под управлением Windows 11
1
Перед изменением утильсбора в РФ подсчитали долю автомобилей с мощностью двигателя свыше 160 л. с.
4
Ryzen 9800X3D и 7800X3D продаются в магазине Amazon лучше всех процессоров Intel вместе взятых
5
Канцлер Германии констатировал упадок сталелитейной промышленности в стране
2
Американские эксперты раскрыли главную проблему новейшего бомбардировщика B-21 Raider
+
ASRock представила четыре новые платы с чипсетом X870, включая X870 Taichi OCF с 25-фазной VRM
3
Уничтоженный сотрудниками ФБР жесткий диск с 3443 BTC стал предметом судебного иска
+
На выставке в Китае назвали цены на перелеты на летающих такси
+
Ученые выяснили причину потери памяти при болезни Альцгеймера
+

Популярные статьи

Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
32
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: диммер с дисплеем, умный включатель ПК и другие
+
«Рука, качающая колыбель» (2025): краткий субъективный обзор фильма
2
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
14
Фильмы о покорении Эвереста — от хроники до хай-тек триллера
+
«Достать стволы» – обзор дешевого и достойного фильма о друзьях-полицейских «под прикрытием»
+

Сейчас обсуждают

_x86_64s
13:29
Там на последней фотке кинескопный телек Сшиваки, там нет процессорной платы, доктор , он похоже и на него сейчас будет линукс накатывать, а потом говорить что драйвер видеокарты не встал...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Дмитрий Патрушев
13:28
Читать статьи чимбала - это как в помойке ковыряться
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
linux4ever
13:26
Да нет же, процедуры работают! Смотри на скрины.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
13:25
Он сбежал е мое .я же говорил там просветления небыло.Я не уверял что прошел рецидив,не придумывайте ,ТАМ БЫЛО ОБОСТРЕНИЕ И ОН СБЕЖАЛ.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
linux4ever
13:25
Вот тебе раз, процедуры начали действовать! Автор нашел или плату захвата, или ipkvm.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
_x86_64s
13:22
>>> "compatible linux 6.14, 6.16 etc.." очередная фраза, которая показывает что как работают ОС ты не понимаешь, ты на повара что ли учился в Ебурге, а зачем в ИТ пошел... ну не твое же это Давай паш...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
linux4ever
13:19
Чувак у тебя знаний про линукс ноль, вообще ноль, абсолютный ноль. Ты не отличаешь сисколы от драйверов. Ты не отличаешь namespaces от vm. Утверждаешь про какую-то линковку библиотек с ядрами.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
ФельдшеR
13:10
Французы свиноте даже ни одной рыбки с шампусиком не послали? "украинская армия отказалась принимать старые сети" А клюкву твою Василий Иваныч мы выбросили - больно она рыбой пахнет!"
Франция поставляет Украине рыболовные сети для защиты от БПЛА
_x86_64s
13:09
кстати профессор из трех кукушек, вы нас уверяли что рецедив пошел на спад, пациент перестал испытывать навязчивые идеи ставить линукс, и пересел на виндовс. Ловите результат после шуроповерта из пом...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
_x86_64s
13:04
не могу не вспомнить Пользователь chimbal забанен. К сожалению, пользователь chimbal не может более посещать LOR, начиная с 13.11.2024 10:56:55. Причина тому проста: Chimbal. Мы сожалеем, правда. Воп...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter