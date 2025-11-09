Имея на руках большой чек на кинематографические съемки, многие современные режиссеры и сценаристы не способны снять добротное кино. Что отлично видно сегодня. И я считаю, что снять дешево и сердито мало кто может, поэтому такие фильмы на вес золота. И хотя мне трудно переоценить обычный полицейский боевик, который я решил препарировать на уровне кинообзора, считаю что на всех, отличных киноблокбастеров не напасешься, поэтому можно посмотреть и низкобюджетную ленту, чьим послевкусием после ознакомления я с вами и поделюсь. Откладываем в сторону все свои сегодняшние дела и включаем фильм «Достать стволы».

реклама





Но для начала коротенькое вступление. По моим отзывам достаточно понятно, что я фанат кино. Может быть не такой, у которого все стены спальни обклеены постерами с кинотеатральных премьер, а рабочий стол завален коллекционными игрушками по легендарным кинематографическим франшизам, таким «Звёздные войны» или серия фильмов про«Терминатора», но всё-таки за крупными или не очень новинками международного, да и отечественного производства я с некоторым постоянством слежу. И когда посмотрел трейлер свежего полицейского боевика про друзей под названием «Достать стволы», я не только был заинтригован, но и подумал сразу же, что это где-то было. И действительно, добрая половина фильма очень похожа на гораздо более крупный проект тринадцатилетней давности, о котором я расскажу ближе к концу отзыва.

По сюжету два друга пытаются добыть запрещенные вещества у одного из мексиканских картелей и по ходу встречи с бандитами, во время сделки узнают друг о друге, что они агенты под прикрытием. Но как говорится, это лишь их самая маленькая проблема, так как кто-то из засады уничтожает хорошо вооруженную группу преступников, продавших парням опасное зелье, заставляя ошеломленных друзей буквально выживать на недавнем поле боя, параллельно решая, кто же их мог так подставить с заданием.

реклама





Ещё один постер к фильму

Настало время раскрыть все достоинства фильма, если они конечно есть. Так как это первым делом комедийный боевик, а потом уже сюжет и прочая драма, то боевик здесь точно есть, даже несмотря на более чем скромный бюджет, о чем говорит бедность отснятых локаций. Если мне не изменяет память, тут всё действие разворачивается буквально в трёх-четырех местах. А самые длительные кадры идут из одного места – той самой «поляны», где беззащитных преступников и двух бравых копов под прикрытием, обстреливает бескомпромиссный, по уровню владения своей крупнокалиберной винтовкой, снайпер. Причем меткий стрелок настолько хорош, что ему достаточно десяти секунд, чтобы выиграть дуэль с вооруженными карабинами и облаченными в легкие бронежилеты участниками картеля.

Больше всего понравилось, как при таком скудном бюджете, о чем говорят недвусмысленно ограниченный кинотеатральный прокат и выпуск фильма сразу на видео, это бодрый и уместный слоумо, демонстрируемый как раз во время той самой перестрелки. Момент входа пуль снят настолько реалистично для фильма, что я бы даже порекомендовал особо чувствительным персонам отказаться от просмотра сцены.

реклама





Реалистичность страдает, Ну а что делать, если это не только боевик, но и комедия?

Понравились мне и некоторые моменты шуток-прибауток, которыми буквально каждые три минуты сыплют главные герои. И пускай не все шутки удались, но на нужный лад легкости и бодрости они определенно настраивают. Потому что в «Достать стволы» комедия и экшен идут рука об руку. Да и чего греха таить, если смотреть ещё более бдительнее и не отвлекаться на посторонние раздражители, внимательный зритель заметит даже легкие нотки триллера, которые приковывают внимание до самого конца киноленты. Это как раз что я и говорил: легко снять хороший фильм с бесконечным бюджетом, но гораздо трудней снять кино когда бюджет, выбитый продюсерами от жадных инвесторов – скромен как жизнь древнегреческого Диогена. И тут как раз такой случай.

Скромность бюджета это не порок: две тачки и всего десять актеров вас точно не должны смущать

реклама





Минусы и недостатки – как же без них. Сразу видно, что режиссера заставили на всём экономить: две расстрелянных тачки и лишь десять актеров об этом говорят красноречивее неозвученных цифр бюджета. Да и чего греха таить, если перед нами боевик, то цельный и непротиворечивый сюжет не требуется. Не для этого зрители на такие фильмы в кино идут или смотрят в онлайн-кинотеатрах.

Сама по себе идя о том, чтобы лишь с пистолетами провести полицейский арест хорошо вооруженной банды, без прикрытия, на максимально неудобном месте, как бы всё говорит о «большом уме» персонажей сыгранных актерами Диланом Спроусом и Мэйсоном Гудингом. Но опять же, держим в уме, что без этой максимально глупой задумки не было бы той самой крутой слоумошной перестрелки. Поэтому оставим это дурацкое решение встретиться на открытой всем снайперам местности за скобками.

Слабая «реалистичность». Трудно представить, что дееспособный человек, особенно если он не понаслышке знаком со стрелковым вооружением, будет пытаться оппонировать в дуэли хорошо обученному и оснащенному снайперу, перестрелкой из обычного пистолета, да и даже и из необычного, типа «Маузера» под винтовочный патрон или Дезерт Игла. Но разумеется, наши два героя как раз такие персонажи: пострелять наугад в дальнобойного стрелка из своих малюсеньких стволов? Да запросто! Во всех фильмах именно так и обеспечивают прикрытие другие копы на открытой местности. Ну и ничего не стоит пробежать десять метров со скоростью Усейна Болта, когда обе ноги прострелены навылет из той самой антиматериальной винтовки. Тук комментировать дополнительно – только портить.

Очень похожий сюжет в «Двух стволах»

А теперь для самых стойких моих читателей. Здесь я вам раскрою откуда авторы этой идеи утянули добрую половину своего сценария. В приключениях двух копов под прикрытием, трудящихся на два разных силовых ведомства – УБН и ФБР, легко узнаваем куда более известный голливудский фильм. Речь идёт о фильме «Два ствола» 2013 года. Именно в нем персонажи Дензела Вашингтона и Марка Уолберга, точно так же под видом бандитов-мачо, пытаются выйти на сделку с картелем и вывести из игры злых членов преступной организации. Но их, как и героев фильма 2025 года, «подставили».

Послевкусие

Посмеяться можно и после титров

Знаете, очень сложно держать в напряжении и довести это самое напряжение чуть ли не до самых титров, хотя буквально со второй сцены и по содержанию актерского каста видно, что перед нами отнюдь не многомиллионный полицейский триллер со звёздами величины типа Дуэйна «Скалы» Джонсона или Джейсона Стейтема, а фильм на один вечер. И хотя к середине фильма, как раз когда та самая перестрелка произошла, понятно, что где настоящая реалистичность и этот фильм, всё равно понимаешь, что такие крупные недостатки это лишь кинематографическая условность, которая не очень портит финальное впечатление.

Ведь не забываем, что вся серьёзность повествования разбивается постоянными и безостановочными порциями искрометных шуток, хотя не весь юмор тут вызывает колики в животе. Да и плюс, сами актеры не вызывают отторжения, ведь они, по аннотации российских локализаторов, «слишком молоды и красивы, чтобы умирать сегодня». Это прямая цитата.

Оцениваю этот дешевый, но добротный боевичок на железных 4 балла. Рекомендую к просмотру фанатам добрых и недорогих мувис, всем остальным нужно обратить на свежий рейтинг IMDb, который «зафиксировался» на оценке в 4,7.