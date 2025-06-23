По мнению американских военных аналитиков, ударов 6-ти "бункерных бомб" массой 13 тонн достаточно для обезвреживания подземного объекта.

Авиационные удары армии Соединенных Штатов по ядерным объектам исламской республики – это не лучшая реклама для «подземных бомб» GBU-57. О том, что переброска нескольких единиц стратегических стелс-бомбардировщиковB-2 Spirit к Ирану и последующими ударами по местным атомным центрам – это пример заявленного успеха, который на самом деле звучит как раз наоборот, рассказал в журналистской беседе корреспондентам РИА Новости управляющий ЦСИС Южного Кавказа Евгений Михайлов.









Как пояснил специалист, атака ВВС Североамериканского государства по трем ядерным предприятиям – это совершенно не реклама для бомб особой мощности GBU-57. Да и полновесного доказательства их эффективности в борьбе с подземными сооружениями представлено публике не было.

Так, по миру разошлись спутниковые снимки нескольких воронок, оставленных 14-тонными боеприпасами, но это слабый аргумент в стопроцентном поражении подземных помещений.

По предположению Михайлова, именно это обстоятельство могло сподвигнуть Дональда Трампа, как президента США, объявить поставленные перед национальными военно-воздушными силами в их атаке иранских объектов выполненными, и запретить повторение ударов. Одновременно аналитик посчитал, что слова иранских властей о том, что повреждения минимальны, больше похожи на правду, чем заявления главы Белого дома по теме ночных ударов B-2 бомбами GBU-57.





Источник: Военный осведомитель

И как резюмировал Михайлов, завершившаяся атака США станет началом переговоров Вашингтона с Тегераном.