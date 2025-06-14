Пресс-служба отечественного правительства 13 июня проинформировала общественность об актуальных проверочных стрельбах лазерных комплексов, главное назначение которых – перехват беспилотных воздушных систем. На проверку отправились 8 наземных установок, поделенных на две группы, отличающихся друг от друга возможностями транспортировки. Первая группа была мобильной, а вторую представляли системы, транспортировка которых в собранном и полностью рабочем состоянии не возможна из-за высокой потребляемой мощности лазерных орудий и своих габаритов. Так, испытатели задействовали различные аппараты, отличающиеся назначением и боевыми возможностями. В роли оных выступили малоразмерные fpv-дроны камикадзе, разведывательные беспилотники типа «летающие крылья» и большие ударные аппараты. Отечественные чиновники после итогов проверочных тестов подтвердили, что представленные на испытаниях экземпляры современного лазерного оружия оказались вполне рабочими инструментами защиты личного состава и вверенной боевой техники от угроз с воздуха. Из-за противодействия разведывательным службам сопредельных государств и вероятных противников РФ, все тактико-технические сведения испытуемых средств оказались засекречены, как и важные данные о типах проверок. Но, все же, часть полезной информации была разглашена для отдельных отечественных госСМИ. Об этом мы расскажем в итогах.





реклама









Практически одновременно с российскими испытаниями, в национальном оборонном ведомстве Соединенных Штатов чиновники Пентагона согласовали коммерческий контракт с фирмой Coherent Aerospace&Defense. Согласно утвержденному документу, управленцы компании, получив оплату в размере почти 30 млн. долларов, должны создать проект работающих лазерных систем, которыми вооружат корабли ВМФ Штатов. Причем американские военные моряки должны получить настолько мощный военный лазер, что его развиваемая импульсная мощь должна быть способна выводить из строя не только в режиме близкого противостояния медленно летящие квадрокоптеры, но и крылатые ракеты. Таким образом, Вашингтон от компании ожидает релиза 400-киловаттной установки, выводящей из строя прочный и устойчивый к высоким температурам корпус управляемых высокоскоростных боеприпасов, которым обычно оснащаются боевые ракеты.

реклама





В открытом доступе, по примеру российского правительства, американские специалисты отказались раскрывать существенные подробности, лишь озвучив название проекта — SONGBOW.







Именно так авторы компьютерного рендера видят противостояние лазера против роя дронов





реклама





Пояснили в сетевом источнике Interesting Engineering, и как американские инженеры планируют обойти проблему эффективного воздействия на термически прочные корпусы ракет. Для этого необходимо получить высокую мощность лазера и особую плотность теплового луча. Последнюю планируется сгенерировать путем соединения нескольких одновременных лазерных импульсов, образующих единое целое под управлением интеллектуального узла координирования.

Для сравнения, актуальные лазерные системы противодействия способны выдавать лазерный луч максимум в 100 кВт. Будущий лазерный луч для перехвата ракет американской армии должен создаваться 400-киловаттным генератором.

А теперь расскажем, когда появилось первое противодронное лазерное оружие. По данным специализированного ресурса Robotrends, первые робкие попытки нейтрализовать угрозу БЛА методом засвета сенсорных датчиков или физического повреждения внешней оболочки боеприпаса-оппонента были предприняты в 2010-х годах. И уже в 2016 году лазерные блоки, главная задача которых – это выведение из строя беспилотников воздушного типа, стали интегрироваться в штатное палубное вооружение американского надводного флота. Спустя несколько лет самостоятельно или при помощи партнеров собственные противодронные лазерные установки появились у КНР, Израиля и государств-участников североатлантического альянса.





реклама





Ручная лазерная система китайского производства





Не стала исключением и Россия, чьи технические специалисты, опираясь на накопленный опыт предыдущих поколений советских конструкторов, проверявших не одно десятилетие способность лазеров быть полезными на поле боя, стала развиваться в этом направлении. Ведь именно в Советском Союзе в режиме многочисленных полигонных проверок, стали собирать лазеры, направленные как против наземной боевой техники, так и против летательных аппаратов. В эпоху современной России старт таких работ был положен в 2010-х годах. Но первые детальные сведения об отечественных лазерных комплексах появились в 2016 году, когда представители НПО «Алмаз» публично заявили, что конструкторская группа Научно-производственного объединения напрямую стала участником программы создания боевого лазера РФ. И уже спустя 2 года глава российского государства Владимир Путин объявил о наличии действующего комплекса «Пересвет», предназначенного для обезвреживания дронов.





Комплекс "Пересвет"





В позапрошлом году в рамках выставки вооружений«Армия-2023» специалисты Ростеха показали портативный комплекс противоборства дронам «Рать». Что довольно занимательно, привезли на военный форум два варианта комплекса: первая модель была обычной с зенитной артиллерийской установкой, а вторая выступила в роли «оружия будущего», оснащенная направленным лазером. В описании к установке говорилось, что лазерная пушка эффективна в перехвате дронов на дистанции до 4000 метров.

Отметим, что в тесном сотрудничестве с российскими инженерами трудятся и конструкторы Белоруссии. Так, в прошлом году устами представителей «Лэмт» было заявлено об идущих сейчас работах по особо мощному лазеру для перехвата БПЛА.





Наиболее часто встречающиеся цели для лазеров в современных военных конфликтах – fpv-дроны





Резюмировали же в Robotrends тем, что лазерное оружие хорошо тем, что его легко перенацеливать и быстро атаковать множество воздушных целей, но при росте дистанции до цели боевая эффективность ЛО заметно ухудшается. Делает уязвимым лазерное оружие и зависимость от погодных условий. При сильных тумане, снеге, дожде и граде сбивать дроны пучком лазера становится труднее.

Отметим, что два дня назад Владимир Путин созвал совещание по теме госпрограммы вооружений на следующее десятилетие, чей срок действия рассчитан до 2036 года. И на этом совещании особый акцент был расставлен на развитие беспилотников и ПВО. Так, российский глава государства проинформировал, что в РФ появится новый отдельный род войск, чье основное направление деятельности – беспилотные системы. И дополнительно подчеркнул, что на этом направлении Москва находится рядом с Киевом, который первым объявил о создании нового командования в рядах собственных ВС.





Итоги

От первых движений в сфере строительства боевого лазера для борьбы с дронами до появления полигонных образцов в России прошло долгих пятнадцать лет. Так, журналисты РИА Новости опубликовали материал, подтвержденный видеодемонстрацией, на которой малогабаритные лазерные установки выводят из строя малоразмерные БЛА. И уже по сведениям МО РФ, это мероприятие организовали коллегия ОПК, Минпромторг с участием компаний, входящих в корпорации Ростех и Росатом. Именно на полигоне отечественные фирмы продемонстрировали свои полигонные установки, о чем было сказано в первом абзаце статьи.









Так, неназванный аппарат методом лазерной пульсации обезвредил fpv-коптер и дрон-камикадзе «Куб-БЛА». И как подметил автор ТГ-канала «Русское оружие» Евгений Даманцев, помимо высокоэффективного перехвата, лазерный блок продемонстрировал повышенную точность, предельная полезность которого вряд ли была возможной без использования в конструкции отечественной установки безредукторных моторов и двухдиапазонной системы стабилизации. Сам лазер может работать на уровне диапазона излучения 15-25 кВт.





&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

В качестве блока поиска воздушных целей рядом с оптоволоконным лазером использовался модуль с тепловизионно-телевизионным режимом функционирования, эффективный днем, ночью и при сложных метеоусловиях. Оснащен комплекс и активным всеракурсным радаром, выполненным в формате ФАР. Благодаря такому решению, аппарат видит и обезвреживает дроны даже летящие в режиме пикирования. Теперь остается самый главный вопрос: когда в должном количестве такие аппараты появятся на вооружении ВС России.