Дилеры опасаются, что в условиях конкуренции могут разориться. Однако многим покупателям не нравится нынешняя политика дилеров, когда машины часто продаются с дополнительными опциями, которые не нужны покупателю.

Официальные представители российских дилеров обратились в ФАС с предложением заблокировать онлайн-продажу автомобилей для производителей и дистрибьюторов без посредников (под последними подразумевая себя). Соответствующий письменный документ отправила в российский регулятор организация РоАД.

Как рассказали юристы Ассоциации «Российских автодилеров», запрет должен быть утвержден в авансируемом национальном плане по развитию конкуренции. Последний будет действовать в период с 2026 по 2030 годы.

На текущий момент юридические представители РоАД обнаружили в предварительном законодательном документе строчку о том, что автопроизводители и дистрибьюторы должны выставлять на прямые онлайн-продажи не менее 5% своих машин от общего объема реализации уже в следующем году.

Представители ассоциации пояснили, почему так быть не должно. По версии автодилеров, подобный подход является прямым ударом по потребителю и самым непосредственным образом разрушает конкуренцию в сфере авторитейла, о чем рассказали журналисты «Ведомостей».

Дилеры четко опасаются, что прямые продажи буквально затрагивают их права и интересы, приводя к проигрышным торговым условиям, обязывая продавать неликвидные экземпляры автотранспорта и замораживать цены.